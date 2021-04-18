乐玉成：中美竞争应你追我赶非你死我活

中国外交部副部长乐玉成相信，中美两国之间的竞争应是你追我赶的良性竞争，而不是你死我活的恶性竞争，并指美国对华策略太消极，强调中国是美国的抗疫队友和发展伙伴，美国不能把队友当对手。

中国外交部官网今天（18日）发布乐玉成前天接受美联社专访的内容，涉及中美关系、港台疆等课题。乐玉成说，中国不赞同美国将中国视为“最严峻的竞争者”，并以竞争、合作、对抗来定义中美关系。他认为，美国过于突出两国关系中的竞争和对抗因素，对合作则轻描淡写，这种做法未免太消极，缺乏进取精神。

乐玉成坦承，中美两个大国之间竞争难以避免，但中国主张竞争应该是你追我赶的良性竞争，并强调中国不是美国的对手，更不是敌人，也希望美国坚持真正的多边主义，而不是搞小圈子。

他认为，中美关系要“拨乱反正”，强调中美合作对于美国抗击冠病疫情与经济复苏的重要性。他说：“拜登政府正面临一系列国内问题，特别是抗击新冠疫情和促进经济复苏。要解决这两大问题，没有一个合作的、健康的中美关系是难以想象的。”

乐玉成也警告美国不要打“台湾牌”，并说：“这是一张危险的牌。一个中国原则是中国的红线，我们绝不允许‘越线’行为。”

在人权课题方面，乐玉成认为，中美处于不同发展阶段，两国历史文化背景不同，在人权问题上有分歧是正常的，但不能把分歧点变成冲突点，也不能以人权为借口干涉他国内政，“不要在人权问题上好为人师，当教师爷。”避免因人权分歧影响合作的最好办法就是相互尊重、平等对话、互不干涉。

乐玉成也强调新疆不存在强迫劳动，在新疆摘棉花是高收入工作，并指其他国家制裁新疆企业是要在新疆制造“强迫失业”和“强迫贫困”。