消息：蚂蚁研究剥离马云股份的方案

消息人士透露，蚂蚁集团正在研究剥离马云的公司股份，并使马云放弃公司控制权的方案，而中国监管机构与公司之间的约谈内容暗示着，此举可能有助于结束中国对公司业务的审查。

据路透社昨天（4月17日）报道，消息人士称，来自中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的官员在1月至3月之间分别约谈马云和蚂蚁集团，讨论马云退出蚂蚁的可能性。蚂蚁否认公司曾考虑剥离马云股份，任何人也未讨论此事。

路透社称，他们无法确定蚂蚁集团和马云是否会进行剥离计划，即便确定进行，也无法确定以哪一种形式进行。

消息人士说，公司希望将马云持有的数十亿美元股份可以出售给蚂蚁或阿里巴巴的现有投资者，无需涉及外部实体。

消息人士也称，马云在与监管机构讨论时，马云被告知不允许将他的股份出售给与接近他的任何实体或个人，而且必须完全退出蚂蚁集团。另一个选项就是将股份转让与国家有关联的中国投资者。

知情人士强调，任何计划都需要获得北京方面的批准。

路透社称，多名消息人士在提供约谈过程信息时，时间表是一致的。来自蚂蚁的其中一个消息人士称，马云在2月初春节前不止一次与监管机构约谈；另一个消息人士则说，蚂蚁在大约几个月前便开始研究马云可能退出公司的形式。熟知监管机构想法的消息人士说，蚂蚁在3月中旬之前的一次约谈告诉监管机构官员说，公司正在研究马云云退出公司的选项。