水滴公司拟在纽交所上市 腾讯持股22.1%

多次传出上市消息的水滴筹水滴保母公司水滴公司4月17日终于正式向美国SEC递交招股书，股票代码为“WDH”，准备在纽交所上市。

据《中国证券报》报道，其将自身定位为国内领先的保险和健康服务平台，拟将募集的1亿美元（1.33亿新元）资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。

招股书显示，2020年水滴公司实现营收30.28亿元（人民币，下同，6.20亿新元），相比2019年15.11亿元增长100.4%。同年，水滴亏损6.64亿元，调整后EBITDA亏损2.47亿元。

水滴公司自2016年成立，创始人兼CEO沈鹏今年才33岁，曾为美团第10号员工。成立初期，水滴从筹款起家，并逐步发展为以“筹款+互助+保险”三大板块为主的模式。

在监管不断收紧的趋势下，水滴公司今年3月26日晚发布互助业务关停公告，并于3月31日18时正式终止互助计划。此前，轻松互助、美团互助、百度灯火互助也均宣告关停。

招股书显示，水滴保、水滴筹分别是国内最大的独立第三方保险分销平台、最大的个人大病求助平台。

水滴筹公众知名度更高，根据招股书，截至2020年12月31日，超过3.4亿人通过水滴筹平台向超过170万名病人捐赠了总计超过370亿元的资金。根据艾瑞咨询数据，水滴筹2020年的众筹金额在中国所有医疗众筹平台中排名第一。

水滴筹是流量入口和场景。沈鹏曾表示，水滴筹是一个非常好的网民健康保险意识的教育平台，借助水滴筹能够正确普及进行保险保障的价值和必要性，将适合的产品推荐匹配给不同的消费者。

商业变现则主要来自于水滴保。保险业务自成立以来发展速度迅猛，2018年至2020年，水滴保险通过“水滴保”平台产生的首年度保费分别为9.72亿元、66.68亿元和144.26亿元。

从收入比例上也可以看出，保险业务是水滴公司收入主要来源。2020年，其保险经纪收入占总收入比例已达89.1%。