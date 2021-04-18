张建宗称国安威胁不根除香港难发展

每年4月15日为“全民国家安全教育日”，香港政务司司长张建宗表示，港府会坚决履行维护国家安全的宪制责任，有决心、有信心、有能力落实维护国家安全的法律制度及执行机制，在“一国两制”原则下维护香港的长期繁荣稳定。

据星岛日报报道，张建宗在网志中表示，维护国家安全不但是香港特区的宪制责任，也是所有香港市民的共同义务。国家安全关系到所有香港市民，不分老幼。政府会多管齐下，提高市民的国家安全意识和守法意识，动员全社会积极参与。他又指，《香港国安法》的实施立竿见影，令香港由乱变治，社会恢复平静。“国家安全是发展的凭藉，国安威胁一日不根除，香港难言发展”。

张建宗续说，过去的议会乱象令政府施政举步维艰，同时揭示现行的选举制度存在明显的漏洞。反中乱港分子利用选举漏洞进入香港特区管治架构，严重干扰政府施政，意图藉选举夺权，危害国家安全、主权和发展利益。他强调，若不完善选举制度，香港将永无宁日。继去年制定《香港国安法》后，中央政府主导完善香港选举制度，在这关键时刻，政府会全面准确有效贯彻全国人大的“决定+修法”，捍卫国家安全和政权安全，确保特区管治权掌握在爱国爱港者手中。

他又指，政府正争分夺秒配合立法会的审议工作，争取下月底前通过《条例草案》，以开展大量选举筹备工作。未来一年，筹备选举的工作很繁重，政府会按三场选举﹙即选委会选举、立法会选举及行政长官选举﹚的时间表进行。张建宗说，“香港正进入良政善治的新时代，在社会稳定、和谐的大环境下，特区政府可聚焦处理社会深层次问题，让香港迈步走向“大治”。立足当下，放眼长远，香港的前景是亮丽的”。