京剧名家杜近芳因病去世享年89岁

著名京剧表演艺术家、中国国家级非物质文化遗产项目（京剧）代表性传承人、中国国家京剧院艺术风格的奠基者之一、中国国家京剧院艺术指导委员会顾问杜近芳，因病医治无效，于4月17日22时26分在北京逝世，享年89岁。

据中新社报道，杜近芳幼年随京剧名家律佩芳学习青衣，10岁起登台演唱，1945年拜王瑶卿为师，受到悉心教导。1949年底，经王瑶卿推荐，杜近芳在上海拜梅兰芳为师，得到梅兰芳悉心指教。1951年，杜近芳加入中国戏曲研究院京剧实验工作团（中国国家京剧院前身），长期与李少春、袁世海、叶盛兰等艺术家同台合作演出。

上世纪五六十年代她主演的《柳荫记》《白蛇传》《玉簪记》《桃花扇》《白毛女》《西厢记》《佘赛花》《谢瑶环》《柯山红日》等新编戏或改编戏，充分展示出她深厚的传统戏功底和创作演出新编戏的能力。

杜近芳与李少春、袁世海合演的古装戏《野猪林》（1962）和主演的现代戏《红色娘子军》（1972）都被拍摄成了彩色京剧影片。1976年以后，中央新闻纪录电影制片厂又先后将其《断桥》《廉锦枫·刺蚌》《谢瑶环·花园》等摄制成了戏曲片。

杜近芳艺术风格融合梅（兰芳）、王（瑶卿）而有自己的创造，既有婀娜娇艳之美，又具刚劲坚实之力，善于刻画各种不同性格的人物，给观众留下了深刻印象。

