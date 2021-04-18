五粮液员工持股计划解禁 一批亿万富翁将诞生

1万亿市值的五粮液4月16日发布公告，锁定期三年的员工持股计划（认购非公开发行股票方式）将于2021年4月19日届满，股份数量为23，696，280股，占公司总股本的0.61%。

据《中国基金报》报道，这笔持股计划是经公司董事会、股东大会审议及中国证监会核准。公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股票，其中员工持股计划持有23，696，280股，发行价格为21.64元/股（4.43新元/股），占公司总股本的0.61%，于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。

五粮液介绍，锁定期将于2021年4月19日届满，其后公司将按照法规规定统筹兼顾、有序办理解锁，并将根据员工持股计划持有人的意愿合理安排后续事项。

截至4月16日收盘，五粮液股价为261.80元，此次员工持股计划浮盈已经接近57亿，3年间涨了11倍，每手（100股）股票浮盈约2.4万元。

那么五粮液有多少人参与了这个持股计划呢？公告显示，本次员工持股计划参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，共计2428人，平均下来每人浮盈234万元。

不过值得注意的是，根据以往公告，这次员工持股计划中，有董事、监事、高级管理人员和党委委员等12名人通过持有国泰君安资管计划间接持有约189万8683股，目前的市值接近5亿，平均下来每人浮盈了近4千万。

近年来，作为白酒龙头的五粮液股价涨势凶猛。2019年和2020年，五粮液的股价涨幅分别达到165.92%和122.38%。

五粮液的该次非公开发行始于2015年。2015年10月和2016年6月，五粮液董事会和股东大会分别审议通过了此次非公开发行A股股票议案。后经两次调整，最终于2017年5月12日将发行价格确定为21.64元/股。

除员工持股计划外，参与本次非公开发行的对象还包括君享五粮液1号、泰康资管管理的保险资金及企业年金计划、华安基金、凯联艾瑞等不超过10名投资者。

截至4月16日收盘时，这次非公开发行的8564万股总浮盈已经超过200亿元。

其中，认购份额仅次于员工持股计划的君享五粮液1号的资金来源委托人为五粮液部分优秀经销商及相关人员，认购金额为4.2亿元，认购股份数为1941.4万股。

三年前，这些核心经销商个人掏腰包1167万元至2334万元不等，认购了五粮液非公开发行的股票。如今股价暴涨11倍后，市值已经普遍在1亿多至2亿多元，意味着这批五粮液经销商已经集体变成了亿万富翁。