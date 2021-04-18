林毅夫：中国崛起靠的不是掠夺或霸权

著名经济学家林毅夫日前接受中新社“东西问”专访时指出，中国的崛起与西方国家的一个很大的不同在于中国的影响力是靠不断发展自身经济得来的，是通过贸易在一个互利共赢的全球化方式中实现的，而不是靠到国外去掠夺资源。

据中新社报道，林毅夫指出，近现代以来，自地理大发现和工业革命以后，发达国家的发展基本上都以“弱肉强食”为特征，开始不断在海外寻找殖民地。一战、二战以后，实际上也都是利用其科技强权、军事强权，来获得政治霸权，从而得到或者维持其对世界的控制。

但中国文化向来强调“己立立人、己达达人”。对个人来说，“修身齐家治国平天下”是行为准则。对政府来说，在本国经济发展起来、百姓过上好日子的同时，“继绝世，举废国”，也希望其他国家得到发展，让其他国家的百姓也过上好日子。而且，中国强调“和而不同”“求同存异”、强调各个地方都能参与，这样各国相互帮助，大家一起发展。

林毅夫说，由于在文化等方面存在的巨大差异，所以，中国和西方国家在历史发展上出现完全不同的轨迹。

林毅夫指出，中国的发展证明，现代化的道路不是只有发达国家走过的那一条。一个国家的崛起，也不是只有通过发达国家的那种弱肉强食的方式才能实现，而是有可能在和平、互利、共赢的状况之下获得另外一个发展道路的选择。

林毅夫表示，中国坚持做好自己的事，用好自身潜力，中华民族可以实现复兴，也会给一个新的稳定的世界格局，打下基础。中国崛起将有助于构建一个新的、稳定的、让所有国家都能够共同发展的国际格局和环境。