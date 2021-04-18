博鳌亚洲论坛报告：亚洲经济增速今年料达6.5%以上

博鳌亚洲论坛预测，亚洲经济今年将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上，但冠病疫情仍是直接影响亚洲经济表现的主要变量。

据《中国证券报》报道，论坛今天（18日）在首场新闻发布会上发布的旗舰报告《亚洲经济前景与一体化进程》2021年度报告中认为，一些亚洲经济体正逐步实现疫苗大规模接种，疫情得到有效控制的可能性不断增加，但是全球疫情演变仍存在很大不确定性。如果美国和欧洲主要经济体经济仍受疫情拖累，亚洲经济增长的外部环境改善将十分有限。

报告相信，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署和落实将在贸易投资领域为亚洲经济带来新的积极因素。

不过，报告坦承，亚洲经济复苏在今年还面临各种非疫情因素的影响，尤其是银行业、资本市场和外汇市场蕴含的风险不容低估，并且不排除个别经济体出现货币危机的可能性。个别新兴经济体和发展中国家也可能因违约法引发主权债务危机。

报告指出，国际资本青睐亚洲市场，加大了外国直接投资（FDI）和对金融资产组合投资的持有，2019年流入中国、亚细安和印度的FDI大幅增长。2020年全球直接投资流入下降42%，但亚洲发展中经济体只下降4%，而中国2020年吸引的直接投资以及对外直接投资仍保持增长，且成为全球最大的直接投资目的地。

报告认为，亚洲金融市场融合正稳步推进。2021年1月，亚洲的日元、人民币、港元、新加坡元以及泰铢进入全球支付结算前十名货币；全球贸易融资市场排名前十的货币中，有人民币、日元、印尼卢比、阿联酋迪拉姆等在内的七种亚洲货币。亚洲继续推动金融市场联接以及金融基础设施互联互通等。上海、东京、香港、新加坡、北京以及深圳等国际金融中心对促进全球资本集聚亚洲、金融服务实体经济发展和支持创新发挥了重要枢纽作用。

在疫情冲击下，亚洲经济体经历了经济增速大幅下降，但经济表现明显好于世界其他地区。2020年亚洲经济体经济增速为-1.7%，较2019年下降5.7个百分点，但比发达经济体高3.0个百分点，比拉美和加勒比地区高5.3个百分点，比撒哈拉以南非洲高0.2个百分点，比欧洲发展中经济体高0.3个百分点。按购买力平价计算，2020年亚洲经济总量占世界的份额比2019年提高0.9个百分点至47.3%。

论坛也在另一份报告中认为，在亚洲各国财力和资源都十分有限的情况下，各国政府需要有重点地行动，解决好卫生健康、基础设施、绿色和数字四大发展赤字并有效连动，有力释放发展潜力，推动实现多个可持续发展目标。

