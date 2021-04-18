中国网售处方药或将全面“开闸”

中国国务院办公厅4月15日发布文件，提出“在确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实行特殊管理的药品以外的处方药。”分析认为，这意味着网售处方药或将迎来新的机遇。

据健康时报报道，随着互联网电商的逐步发展，互联网买药成了新的赛道，但由于处方药不同于一般商品，一直以来关于互联网销售处方药似乎是“雷声大，雨点小”，可近期的一系列政策似乎让互联网销售的前景越来越明朗。

在4月15日国务院发布相关政策的一周前，海南已推出来新政策。提到以海南作为全国放宽市场准入试点，推出22条特别措施，其中就包括支持海南开展互联网处方药销售，这将意味着海南成为网售处方药开闸之地。

随着相关政策的出台，资本市场迅速做出了反应。在国务院相关政策发布当天，4月15日，花旗发布研究报告，维持医药电商平台1药网买入评级，目标价16美元；港股中的平安好医生、阿里健康和京东健康在4月16日股价均收跌。

一位从事医药销售工作的负责人告诉记者，“政策风向感觉变了，互联网销售处方药在政策层面有了较为明确的支持，这让资本也看到了新方向与希望。”随着互联网销售处方药的窗口逐步放开，传统的医药销售模式也将迎来新的挑战与机遇。

据艾昆纬数据预测，随着互联网医疗发展环境的不断利好，医疗机构的处方药外流规模约为4000亿元（人民币，下同，817.33亿新元）至5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。