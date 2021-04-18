纪检杂志剖析一刀切现象 点名哈尔滨禁烧冥币

《中国纪检监察》杂志刊文，剖析了地方落实政策时“一刀切式”的问题。

据澎湃新闻报道，这篇题为《“一刀切式”落实，为何屡禁难绝》、发表于4月15日出版《中国纪检监察》杂志的文章指出，“当前各项政策措施、改革举措密集出台，‘一刀切式’落实往往冠以‘深入贯彻’‘严格落实’的名头，看上去很‘实’很‘严’很‘好’，具有很大的迷惑性，但本质是不能实事求是，在政策执行中过于粗放，试图用固化的标准取代本应因时因事因地而异的原则。”

文章通过多个具体案例盘点了“一刀切式”落实的几种类型。记者注意到，哈尔滨市城管局禁烧冥币一事便是其中一例。

文章称，清明节前夕，关于祭祀的“一刀切”政策在个别地区抬头，群众反映强烈。如黑龙江省哈尔滨市城管局发布通知，严打制售冥纸冥币行为，要求做到“无处可买、无纸可烧”，“一把手”不作为将被问责。消息一出，即在网上引发巨大争议。

文章指出，一边是约定俗成的传统祭扫方式，一边是环境保护、移风易俗的城市治理需求，要在二者之间找到平衡。现实中，有的干部接到任务，不管客观条件，一律采取程式化、机械化、简单化的工作做法。

辽宁沈阳8万余个改建的农村厕所被弃用超5万个、山东栖霞金矿事故后某地没有类似企业也“强行”排查整顿等“一刀切式”落实典型案例也被提及。

文章称，有的地方建厕所不考虑气候条件，在-20℃的户外只能沦为杂物间；有的修建在远离村民居住区的地方，远厕解不了近急；有的村民已搬走10年，却仍在其废弃院落安装新厕.在推进“厕所革命”过程中，辽宁省沈阳市部分农村由于没有走村入户调研、倾听农民意见，导致5年来政府投入过亿元改建的8万余个厕所弃用超5万个。

文章认为，“十四五”时期，大到改革发展，小到民生小事，不是简单地从“甲”或“乙”中二选一。各级党员干部只有摒弃“一刀切式”落实背后的简单化思维、粗暴化方法、强硬式手段、官僚化风气，才能让好政策不折不扣落地见效。