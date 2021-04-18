台央行：从未意图以汇率获取不公平贸易优势

台湾中央银行称，他们在与美国沟通时强调，他们的汇率政策旨在维持有秩序的外汇市场及金融稳定，从未意图获取不公平的贸易优势，或影响国际收支的有效调节。

央行今天（18日）在官网发布新闻稿称，在美国财政部前天公布汇率报告前，台湾央行曾提供“台美经贸关系与新台币汇率走势”报告，做为双方沟通基础，并建议美国或可考量在冠病疫情期间，暂缓汇率操纵地区三项检视标准之适用。

央行在报告摘要中说：“基于美中贸易争端及COVID-19（冠病）疫情期间系属特殊情况，现行美方三项检视标准暂不宜做为美方评估贸易对手国之经贸与汇率政策之适当指标，建议美国或可考量在COVID-19疫情期间暂缓前述检视标准之适用。”

央行认为，在当前金融自由化及资本自由移动下，大部分全球外汇交易与进出口贸易相关性小，而国际资金巨额且频繁移动已成为影响汇率波动的主因。

新闻稿也强调，台湾与美国长期以来存在紧密且互利的双边贸易关系，并为科技供应链的重要伙伴。

美国财政部前天（16日）宣布，越南、瑞士和台湾符合2015年美国贸易法制定的可能操纵货币门槛，但以不足证据为由，未正式将这些地区列为汇率操纵地区。

据路透社报道，美国指定的汇率操纵地区三项检视标准为：与美国的双边贸易顺差超过200亿美元，外汇干预总量超过对方境内生产总值（GDP）的2％，以及全球经常账户顺差超过GDP的2％。