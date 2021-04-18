东吴名将丁奉墓群文物首展

中国三国时期吴国的名将丁奉的墓群4月18日在南京首次公展。

据中新社报道，丰富的器物葬品再现了三国时期社会文化生活的方方面面，有较高学术价值。

作为三国时期吴国的都城，南京有着丰富的三国文化遗存，历年来已陆续发现三国重要墓葬群数个。2019年下半年至今，南京市考古研究院在该市五佰村地块发现了四座保存较好的东吴砖室墓，不仅形制趋同、时代清晰，而且出土器物种类丰富，为近年来六朝墓葬考古中所少见。尤为重要的是，根据其中一个墓穴出土的四块砖制“地券”，墓主的身份被明确为三国东吴名将丁奉。

据南京市考古研究院副研究馆员周保华介绍，此次发现是截至目前，具有明确记载的、官职最高的三国东吴名将之墓。

周保华介绍，“从《三国志》中的记载可知，丁奉是一位起于微末，曾与吴国大将甘宁、陆逊等共事的传奇将领。他骁勇善战、足智多谋，以军功擢升，最终位极将相。丁奉的一生历经四代吴主，长期统兵与北方政权对抗，刀光剑影中亲身经历了三国鼎立的兴衰存亡。”

周保华告诉记者，从墓主和夫人合葬的墓穴中出土的文物，包括说明购地者身份的“买地合同”——地券，以及疑似为吴主所赐的一组16件釉陶骑马鼓吹仪仗俑，均是对墓主丁奉身份的再确认。

本次展览共展出该墓出土并清理完成的200余件文物，包括金、银、铜、铁、陶、瓷、漆器等不同类型，通过墓葬礼俗、出土器物、考古发掘、文物保护等多角度，立体展现了三国文化及古都南京的文化底蕴。