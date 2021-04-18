华为“第一辆车”：充电10分钟续航197公里

北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为4月17日晚发布了极狐阿尔法S华为HI版。该车搭载了华为全套的自动驾驶系统解决方案。

据《证券时报》报道，极狐阿尔法S华为HI版具有城区高阶自动驾驶能力。预售价为基础版38.89万元（人民币，下同，7.95万新元）、高阶版42.99万元，预计今年年底交付。

值得注意的是，北京蓝谷极狐汽车科技有限公司是A股公司北汽蓝谷(12.510, 1.14, 10.03%)子公司。4月16日，北汽蓝谷涨停。Wind数据显示，4月14日至16日，北汽蓝谷股价涨幅达23.98%。

阿尔法S是极狐打造的第二款车型，该车采用了快充技术，充电10分钟，续航197公里。

据了解，极狐阿尔法S车身、底盘、三电系统等机械结构由北汽负责研发，而车辆的自动驾驶能力、智能座舱和智能网联等智能化技术的开发，则由华为主导。

该车智能座舱搭载了鸿蒙OS操作系统，这是华为的鸿蒙系统首次落地车机。

华为智能座舱部总经理王庆文在发布会上介绍，搭载了鸿蒙车机的车，可以把感知到的信息进行融合，通过API（应用程序编程接口）的方式开放给车企和应用开发伙伴，简单快速提供符合最终用户需要的功能，这是华为具有的ICT（信息、通讯、技术）能力。

阿尔法S华为HI版最大亮点是全球首个搭载华为自动驾驶技术的量产车型，可实现城市道路自动驾驶。

4月15日，配备华为自动驾驶技术的北汽新能源汽车极狐阿尔法S的HI版车型，在上海进行公开试乘。这是华为自动驾驶技术全球首次公开试乘。

从画面上看，现场测试车辆的行驶情况较为平稳，在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下均能实现城区通勤无干预自动驾驶。

华为轮值董事长徐直军此前介绍：“研发团队告诉我，华为自动驾驶能够在市区做到1000公里无干预的自动驾驶。”

徐直军说，华为高层明确了“不造车，帮助车企造好车”，目前华为选择了北汽新能源、广汽、长安汽车三个合作伙伴，打造汽车领域三个子品牌。“我们支持北汽新能源打造的极狐品牌，会推出一系列车型。极狐品牌系列车型会把华为的ICT能力和北汽的整车能力充分结合，给消费者不同的体验。”