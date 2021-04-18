中国使馆批加外长声明干涉香港法治

加拿大外长加尔诺在当地时间昨天（17日）发表声明称，加拿大对于香港多名“最知名”（most prominent）泛民主派人士因参与“和平集会”而被执法单位采取行动表示严重关切。

中国驻加拿大大使馆随后在官网上指加尔诺（Marc Garneau）的声明香就香港法院“对一小撮反中乱港分子作出判决大放厥词”，并呼吁加尔诺停止以任何方式干预香港事务和中国内政，否则必将遭到中国有力回击。

使馆在声明中抨击加尔诺的做法蓄意干涉香港法治和司法独立，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中国表示强烈不满和坚决反对。

使馆发言人说：“上述反中乱港分子从事违法犯罪活动，理应受到法律制裁，这与民主、言论自由等毫无关系。”

发言人强调，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中国宪法和香港《基本法》，而不是《中英联合声明》，任何国家都没有任何法律依据和资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

加尔诺早前在声明中说：“压制和平政治表达的做法，继续侵犯香港的基本权利和自由。”他强调，民主、言论自由和集会自由在《基本法》下获得保障，并且是中国在《中英联合声明》下对香港人民所要履行的义务之一。

加尔诺的声明并未进一步说明10人的身份。香港壹传媒集团创办人黎智英因前年8月两次参与未经批准的集会和游行，前天被香港法院判处入狱14个月。

黎智英被指前年8月18日在港岛区组织及参与未经批准的集结，被判入12个月，即时入狱。另外八名同案被告：“长毛”梁国雄判监18个月，李卓人判监12个月，区诺轩判监10个月，何秀兰判监八个月，也即时入狱；何俊仁、李柱铭、吴霭仪分别判监12、11、八个月，缓刑两年；梁耀宗判监八个月，缓刑一年。