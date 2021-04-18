博鳌报告：“一带一路”疫下现韧劲和活力

博鳌亚洲论坛年会18日发布《亚洲经济前景及一体化进程》2021年度报告。报告称，面对疫情考验，“一带一路”建设展现出强大的韧劲和活力。

据中新社报道，报告援引中国商务部的数据称，2020年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额为1.35万亿美元（1.80万亿新元），较2019年增长0.7%，占中国对外贸易总额比重达到29.1%。

2020年，中国企业在“一带一路”沿线对58个国家的非金融类直接投资达到177.9亿美元，同比增长18.3%。中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同5611份，新签合同额1414.6亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的55.4%。

同时，“一带一路”沿线国家企业也看好中国发展机遇，在华新设企业4294家，直接投资82.7亿美元。

报告认为，“一带一路”建设加强全球互联互通的作用更加明显。中欧班列逆势发展是一个典型案例。中国国家铁路集团有限公司公布的数据显示，2020年全国中欧班列共开行12400列，同比增长50%；发送集装箱113.5万标箱，同比增长56%；通达境外21个国家的92个城市，比2019年底增加了37个。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，“一带一路”倡议，《东盟互联互通总体规划2025》以及欧亚经济联盟建设等区域性、全球性的互联互通倡议有力衔接对接，对于区域经贸合作、疫情后经济恢复与发展具有重要的意义。