港专家忧疫情反扑：外防输入应更果断

香港本地源头不明病例逐渐接近“清零”后，突然疫情呈現“反扑”趋势。专家认为，此次反弹因输入病例引起，希望特区政府外防输入措施应更彻底，防疫策略需更果断。

据中新社报道，香港确诊数字4月16日起跃至双位数，17日及18日分别新增18例及30例确诊病例，当中绝大多数为输入病例。香港特区政府卫生署卫生防护中心总监林文健坦言，现在本地疫情正在反扑，且来势汹汹。

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升和香港医疗人员总工会主席潘佩璆均认同“反扑”之说，他们亦一致认为此次反弹根本原因在于每日大量的输入病例。

事实上，在过去一段时间输入病例均在每日确诊数字中占大比例，根据食物及卫生局副局长徐德义15日公布的数字，过去两星期，香港录得合共145例确诊病例，当中输入病例有115例，比例接近八成，这一比例在之后几天继续居高不下。

潘佩璆指出：“本地疫情控制得不错，如果是在4月初复活节、清明节长假期感染的病例，到这几日应该逐渐显现了，但没有看到很多群组暴发出来。”反而是输入病例不断“走进来”，成为一个很大的感染源头和威胁。

情况更为严峻的是，17日香港首次出现一例变种病毒流入社区的病例，确诊男子3月从迪拜抵港后，接受了21天的酒店隔离，其间多次检测均呈阴性。根据卫生防护中心资料，该男子检疫期结束后在油尖旺区活动频繁，至4月15日接受检测确诊，大约有将近一周的时间。

唐继升直言情况令人担忧：“这段时间内，该病人所导致的传染范围有多大、风险有多大，现阶段都很难估计。”

该男子究竟是在境外感染但潜伏期长，还是本地感染，特区政府仍在调查，尚未有结论。唐继升个人倾向于前者，也正因如此他认为特区政府在外防输入的政策方面还需更为彻底，“应该学习内地，把疫情当作战争来应对。”他建议全面禁止来自疫情严峻且出现较多变种病毒病例的国家及地区的航班抵港，例如印度及巴基斯坦等，否则再有变种病毒病例输入社区也在意料之中。

潘佩璆也认同外防输入的措施仍有收紧空间，防疫策略需更果断，“否则每次疫情暴发对香港都是很大的伤害，社会也继续无法恢复稳定、正常的状态。”