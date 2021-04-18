研究生在论文写下感性致谢词：把书念下去，不枉活一世

一名研究生在博士论文写下感性致谢词，回顾自己如何一路走出小山坳，和命运抗争的故事，并自己的信念就是“把书念下去，然后走出去，不枉活一世”。这篇感谢词据报在多个中国网络平台走红。

据澎湃新闻报道，中国科学院官方微博今天（18日）披露，这篇论文作者是2017年毕业于中国科学院大学的工学博士黄国平。联合早报网无法在中科院微博找到相关信息，但该微博账号转发了另一个微博账号“反面教材”发布的致谢词照片。

研究生在致谢词第一段感叹自己“走了很远的路，吃了很多的苦，才将这份博士学位论文送到你的面前。22载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易。如梦一场，仿佛昨天一家人才团聚过。”

这名研究生下来叙述自己在小时候所遇到的挑战：“出生在一个小山坳里，母亲在我12岁时离家。父亲在家的日子不多，即便在我病得不能自己去医院的时候，也仅是留下勉强够治病的钱后又走了。我17岁时，他因交通事故离世后，我哭得稀里糊涂，因为再得重病时没有谁来管我了。同年，和我住在一起的婆婆病故，真的无能为力。她照顾我17年，下葬时却仅是一副薄薄的棺材。另一个家庭成员是老狗小花，为父亲和婆婆守过坟，后因我进城上高中而命不知何时何处所终。如兄长般的计算机启蒙老师邱浩没能看到我的大学录取通知书，对我照顾有加的师母也在不惑之前匆匆离开人世。每次回去看他们，这一座座坟莹都提示着生命的每一分钟都弥足珍贵。”

致谢词接着说到：“人情冷暖，生离死别，固然让人痛苦与无奈，而贫穷则可能让人失去希望。家徒四壁，在煤油灯下写作业或者读书都是晚上最开心的事。如果下雨，保留节目就是用竹笋壳塞瓦缝防漏雨。高中之前的主要经济来源是夜里抓黄鳝、周末钓鱼、养小猪崽和出租水牛。那些年里，方圆十公里的水田和小河都被我用脚测量过无数次。被狗和蛇追，半夜落水，因蓄电瓶进水而摸黑逃回家中；学费没交，黄鳝却被父亲偷卖了，然后买了肉和酒，都是难以避免的事。”

“人后的苦尚且还能克服，人前的尊严却无比脆弱。上课的时候，因拖欠学费而经常被老师叫出教室约谈。雨天湿漉着上课，屁股后面说不定还是泥。夏天光着脚走在滚烫的路上。冬天穿着破旧衣服打着寒颤穿过那条长长的过道领作业本。这些都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。如果不是考试后常能从主席台领奖金，顺便能贴一墙奖状满足最后的虚荣心，我可能早已放弃。”

这名研究生在最后写道：“理想不伟大，只愿年过半百，归来仍是少年，希望还有机会重新认识这个世界，不辜负这一生吃过的苦。最后如果还能做出点让别人生活更美好的事，那这辈子就赚了。”

这篇致谢词让许多中国网民感动不已，在留言版上写道“看得我眼睛湿润”“有志气的孩子，加油”“将来必成大器”