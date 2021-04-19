港媒：“文化央企”在港觅地建总部

港媒透露，掌握三联、商务及中华书局的“文化央企”紫荆文化集团有限公司正紧锣密鼓地在香港觅地，以建立在当地的总部。

《星岛日报》今天披露，紫荆文化集团董事长毛超峰目前主要坐镇深圳蛇口，也曾赴香港巡视业务。作为与中旅集团、招商局集团、华润集团并称的香港四大央企，紫荊文化集团正在香港觅地，建立“紫荊大厦”，不过相信正式落成也要两三年之后。

今年1月，《星岛日报》引述消息人士说，中国中央政府将在香港组建“文化央企”，行政级別为副部级，利用香港汇聚中西文化的优势，以提升软实力。该央企将统筹联合出版集团、《紫荊》杂志社、银都机构、中华文化城等香港中资机构，资产达上千亿港元。

公开资料显示，联合出版集团是香港最具规模的综合性出版集团，主要业务包括出版、发行、零售与印刷，旗下包括三联书店、中华书局和商务印书馆等多家知名出版机构，出版的图书约占香港每年中文图书出版量的五分之一。

《星岛日报》随后在2月进一步披露，曾任海南省委常委、副省长的毛超峰将掌舵这家“文化央企”。3月初，作为中国全国人大代表的毛超峰以紫荊文化集团董事长、党委书记的身份亮相，参加两会，显示这家“文化央企”定名为“紫荊文化集团”，正式浮出水面。

3月底，紫荊文化集团登场，在北京主办“唱支心歌给党听”大型主题合唱活动，庆祝中国共产党成立100周年。

现年56岁的毛超峰是河南柘城人，曾长期在民航河南省管理局工作。公开资料显示，他在2001年步入政坛，历任河南焦作市长、周口市委书记，2011年底升任河南省委常委、政法委书记，成为副部级官员，并当选十八届中共中央候补委员。

2012年底，毛超峰担任海南省委常委、政法委书记，2015年出任常务副省长，参与海南自由贸易港建设，具备政法、经济方面的经验。