黄秋生获发台湾“就业金卡” 享减税健保等福利

台湾的国家发展委员会发布新闻稿，香港影帝黄秋生在去年7月，以其曾获得国际性的电影、广播电视、流行音乐领域重要奖项的资格，获准国发会核发文化艺术领域的就业金卡。申请金卡的居留期限最长为三年。

据联合网报道，国发会今日发布新闻稿，该会就业金卡自2018年2月推动以来，至2021年3月底已核发2447张，尤其疫情爆发以来，申请人数激增，许多国际优秀人才包括港澳人士，纷纷赴台申请。

国发会统计，就业金卡中，以经济领域人数为最多1673人次，占总核发数的68.4%；其次依序为科技领域269人（11.0%）、文化艺术领域182人（7.4%）、金融领域165人（6.7%）、教育领域149人（6.1%）、建筑设计领域八人(0.3%)及体育领域一人（0.0%）。

国发会设计的就业金卡制度，是要强化外籍专业人士赴台工作，法源依据为《外国专业人才延揽及雇用法》的第八条，其中可再分为科技、经济、教育、文化艺术、体育、金融、建筑设计等领域，以广纳各方人才。

根据规定，就业金卡的效期为一至三年，效期内赴台工作，不需受一定雇主聘雇，大幅增加工作自由度，且可享有减免所得税优惠及健保；此外，直系亲属探亲签证停留期间长达一年、配偶及未成年子女也能依亲在台居留。