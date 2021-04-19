台媒：美将公告售台M109A6自走炮

台湾媒体引述“高层管道”披露，美国在台协会台北辧事处已知会台湾，在台湾采购M109A6自走炮案方面，美国安合局（DSCA）将于“近期内”就知会美国国会程序进行公告。

综合《联合报》和《自由时报》今天（19日）报道，M109A6自走炮为美国炮兵部队的主力火炮，与台湾现役的M109A2、A5车型不同之处的是，A6可透过自动射击管制系统（AFCS）计算初发射击诸元，炮弹发射可利用都卜勒（多普勒，Doppler）初速雷达，实施弹道计算，自动设定目标诸元，自动瞄准及射后自动复瞄，可随机校准弹着无须另行校正，也可快速执行单炮的定向定位任务及单炮射击任务，又可于60秒内打出一发炮弹，军方形容“一辆车能打出一个炮兵连的效果”。

M109A6射击榴弹时最大射程为24公里，若使用增程弹则可达30公里，搭配可精准导向的M982“神剑”精准导引炮弹后，射程可达40公里。

此外，M109A6自走炮性能优越，与台湾现役的M109A5相较，A6型具有独立接战能力，不用等待射击指挥车下达指令，而从单频地空无线电系统接获射击命令、完成射击准备到第一发炮弹发射，仅需不到一分钟时间。

台湾官员说，台湾陆军炮兵部队现役的火炮主力，包括M109A2及A5自走炮丶M114轮型牵引炮，以及M110A2八吋自走炮，装备都已超过年限，最年轻的是M109A5，已经服役22年，最久的是M114牵引炮，服役69年。台湾军方早在2002年就规划要换装新型火炮来取代旧炮，军方内部经过近19年的要买自走炮还是牵引炮等路线讨论，及数量金额规划调整之后，前年在决策高层拍板下，军方终定敲定换装新型火炮为自走炮型，并确定为美军现役的M109A6型自走炮。

M109A6自走炮是台湾陆军争取多年的军购项目。由于美军目前已经开始换装M109A7型自走炮，台湾军方官员透露，台美在洽谈M109A6案时，台湾曾提出未来售台M109A7型自走炮的可能性，美国并未反对，但称要视美军换装M109A7型自走炮的时程及有无余裕空间之后再议。

台湾希望采购M109A6自走炮的数量为百余辆，但台湾官员说，美国可能无法一次满足这次数量上的需求，台湾在未来会以增购的方式，补足陆军的作战需求数量。

台湾陆军计划2023年至2025年分批接装，今年起将执行附属设施整建等前置作业。

在特朗普政府时期，有传言指美国将出售这项装备与所附属精准弹药，台湾陆军也以“锐霆专案”与“新型155公厘火炮精准弹药”为名建案，今年编列预算采购，同时编妥人员专案出境经费。不过，这项军购案却拖到特朗普卸任至今都尚未公布，有传言称原因是在台湾计划随案采购的M982“神剑”（Excalibur）精准导引炮弹方面，受限于拥有智财权研发国之一的瑞典反对出售，美国找不到出货厂商，因此延宕至今。

对于台湾能否随案获得M982“神剑”精准导引炮弹，“高层”称，目前为止均依既定采购程序进行。

《自由时报》的报道则称，台湾军方官员披露，M982精准导引炮弹的采购案牵涉相关研发国家的权益，美国先前已协调处理，获得同意采购的可能性很高，但不会并在M109A6自走炮案中一并宣布，而是另行单独开案来处理。