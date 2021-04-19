汛期再至 中国各地抢修水毁工程

从4月1日起，中国已进入今年为期六个月的汛期。在2020年汛期，中国部分地区水利工程发生较为严重的水毁损失。目前，各地正抢在6月主汛期到来之前，加紧修复水毁工程。

据中国央视新闻客户端报道，中国水利部发布消息，截至目前，全国落实各类修复资金91亿元（人民币，下同，18.60亿新元），落实修复项目13631个，修复完成率75.73%。

记者近日在江西省鄱阳县连北圩大堤上看到，施工人员正做加固收尾处理。2020年鄱阳湖流域发生超历史纪录的大洪水，连北圩发生溃口，造成堤内2万多亩良田被淹。

鄱阳县水利局副局长吴卫国介绍：全县像这样发生险情的堤有33座，造成了不少的损失。汛后，县委政府就自筹3.5亿元，对这些工程进行抓紧修复。比如连北圩去年10月6日动手进行水毁修复，到现在为止基本接近尾声了。

2020年江西省鄱阳湖流域发生的特大洪水，导致环湖4507处较大的水利工程设施损毁。截至本月15日，全省已有4428处完成修复任务，完成总处数的98.2%。剩余未完成修复任务的项目计划于4月底前全面完成。

江西省防汛抗旱指挥部秘书长徐卫明说：“据我们目前最新的统计，基本上去年水毁工程已经得到了修复，达到了水毁前的防洪能力和水平，这也为我们应对今年可能发生的大洪水奠定了一个基础。”

记者从水利部了解到：根据各地气候情况和入汛先后规律，水利部要求浙江、福建、江西、湖南、广西等地区于4月底前，江苏、安徽、河南、湖北等地区于5月底前，河北、山西、黑龙江、四川、新疆及新疆生产建设兵团等地区于6月底前完成水毁修复工作。