谢长廷吁美日台尽快举行联合演习

台湾驻日代表谢长廷认为，美日两国相隔半世纪再次于领袖峰会谈及台湾情势是“很大的成就”，并呼吁美日台之间尽快举行联合演习。

据台湾《自由时报》报道，谢长廷昨天（18日）受访时说，对于中国大陆将如何“报复”，他无法预测，但称美国“一开始就没有承认台湾是中国的一部分”，中国大陆抗议内政干预，美国根本不会接受这一套。

谢长廷强调，“和平”指的就是安定的状态，必须靠力量均衡，中国大陆“强权崛起”破坏这种安定，均势因此崩解，现在美国加强结盟让力量回复均势，大陆没什么理由好报复的。

谢长廷认为，美国没有违反与大陆之间的公报，并强调美国承认中华人民共和国代表中国，但“未承认台湾是中华人民共和国的一部份”。

在日本部分，谢长廷建议美日台之间尽快举行联合演习，可以先从救灾防灾做起，因为透过演习才能知道台湾、日本、美国各负责什么，才能分工。如果平常不一起演习，一旦台湾有事，日本即使加入了也可能无法发挥功能。

对于日本政府决定两年后排放福岛核一厂除污废水一事，谢长廷称，大陆排出的核电厂废水比福岛多六倍，一年排出的辐射量约2000兆贝克，而韩国的月城排出的核废水辐射量达1000兆贝克，台湾的核三去年排出40万贝克。他声称，有人说台湾排的是废水，日本排的是事故的废水，所以不能等同而论，但这种说法是在骗外行人。

谢长廷指出，福岛距离台湾约3000公里，但大陆在台湾海峡排出废水，距离台湾才160公里，台湾却从未要求检测台湾海峡的水质，也没谴责大陆说“你把台湾海峡当作你家的排水沟”，台湾也不敢讲，因为台湾也在排。