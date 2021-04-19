中国经济学家任泽平挺华为造车：特斯拉的真正对手

中国电讯巨头华为是否进入智能车制造的市场，近期一直备受关注。华为智能汽车解决方案BU总裁王军18日表示，华为坚决不造车。“如果零部件做得足够好，为什么要造车？造车不一定赚钱”。

不过，中国不少企业家与专家都希望看到华为造车，并对此极为看好。中国著名经济学家任泽平19日在微博发文，力挺华为造车。

他指出，今天，华为进军新能源汽车，特斯拉遇到了真正的对手，中国新能源汽车“赢来了希望”。

任泽平微博原文：

力挺华为“造车”！虽然已不是业内秘密，但终于官宣了。

华为进军电信设备，一批传统海外巨头纷纷退败。华为进军手机，很快成为世界第一。如果不是美国耍流氓打压。今天，华为进军新能源汽车，无人驾驶、智能汽车、快充……特斯拉遇到了真正的对手，中国新能源汽车赢来了希望！

作为中国高科技旗舰企业，面对美国的打压，华为在炮火中挺进，没有被打垮。

这次我们不仅没被打垮，反而被打醒了。“中美贸易摩擦具有长期性和严峻性”，“这是打着贸易保护主义旗号的遏制”。科技自立自强，解决“卡脖子”难题，拥抱全球化。

任总（任正非）是一代英雄，华为和荣耀的员工是和平年代的战士，为家园和荣誉而战。没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难。除了胜利，我们已经无路可走。华为必胜！

大国崛起，伟大复兴，重回王座之路并不平坦。必将英雄辈出，这是一个英雄的时代！