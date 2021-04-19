中国超2亿人单身 不少为“悦己”消费

一人住、一人吃、一人游。眼下，单身人群的数量正在不断增加。在中国，已有超过2亿人单身，他们已聚合成一股庞大的消费新势力，并催生出新的消费观和新的消费业态。

据《华商报》报道，由于没有家庭负担，很多单身人士储蓄意识比非单身人群更加淡薄。无需伴侣和家庭相伴，单身人士更乐于花时间和金钱享受自我。

单身人群不仅追求好看的皮囊，还看重有趣的灵魂。一次“说走就走的旅行”、一场一个人的电影、一顿喜爱的大餐，只要能取悦自己，单身人士们都毫不吝啬。

一位网名叫蒂凡尼的女士今年31岁，是一位在上海工作的单身白领。最近，她刚刚买下一套属于自己的房子，每月房贷约3000元（人民币，约600新元）。尽管如此，月薪两万元的她，到月底还是存不下钱。

西安90后单身女孩莫莫特别喜欢看电影，几年时间里，她一个人把西安大大小小的电影院去了个遍，攒下了400多张电影票。

前不久，杭州一位00后单身女孩为自家猫咪相亲，甚至花费万元购买高端宠物用品，为自家猫咪置办“嫁妆”。她表示，给猫咪准备的“嫁妆”有猫砂盆、宠物智能饮水机、吹风机，还有一些小零食等，花费近万元。

中国社会科学院社会学研究所研究员朱迪分析，单身消费者注重自我的体验与感受，不会盲目去追求品牌，而是倾向于购买高性价比、具有个性化的产品。单身一族更愿意花钱寻找心灵寄托，比如养宠物等。

随着“单身经济”的持续火热，越来越多的行业开始涌入这一赛道。而如何为单身人群打造更加专属化、个性化的消费场景，成为商家们的新课题。

随着单身人口的增加，“一人食”餐厅悄然兴起。很多餐厅纷纷推出单人单桌、相互隔离、全程无交流的用餐环境，以此来吸引消费者。

事实上，单身经济不仅催生了新型餐厅，还使得一些传统餐饮企业也开始提供“一人食”的商品和服务。半份菜品、单人食盒、一斤装的大米、200毫升的红酒、迷你小火锅，针对单身消费的餐饮业态正在涌现。在上海独自生活的白慧，平时爱吃火锅，但一个人吃火锅往往要买很多食材，而自热小火锅就是一个好选择。

不只是食品餐饮行业，家电行业也刮起了一股“迷你”风，不少小容量、高颜值、多功能的小家电，成为了单身群体的“心头好”。24岁的林益杰是一位专职自媒体人，独自居住在北京，在他的家里，像扫地机器人这样的小家电随处可见。

“单身经济”的发展也带火了单身公寓。在上海生活的孙鹏，与女友分手后，便搬进了上海市中心一间10平方米的公寓，麻雀虽小，五脏俱全。这家社区里面积最大的单身公寓只有25平方米，但整体入住率高达95%。

当下单身人士的消费观，正在推动着健身、旅游、化妆品、宠物等行业的高景气发展。苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金分析，由单身经济产生的很多产业机会是很具有生命力的，也具有长久的发展空间。