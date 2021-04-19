芯片短缺给中国汽车业复苏前景投下阴霾

全球半导体供应短缺影响中国汽车生产，令行业高管忧心忡忡。他们此前期望中国可以在全球汽车行业复苏中一马当先。

据路透社报道，芯片生产延迟导致的供应短缺，迫使全球汽车制造商调整组装线。部分半导体厂商把生产延迟归因于经济摆脱新冠疫情的复苏速度快于预期。

中国最大的外资汽车厂商大众汽车(Volkswagen)表示，芯片短缺的影响在今年第二季仍不会消退。大众汽车希望在中国市场的销量能超过400万辆。

大众汽车中国业务负责人沃伦斯坦（Stephan Woellenstein）周日告诉记者，很难逐周甚至逐月评估大众可能因芯片短缺而损失多少产量。

他表示：“这就像去灭火...在某些情况下，我们改用另一种芯片，所以就改变了供应商。”上海车展将于今日开幕。

在疫情给全球汽车行业造成严重冲击之际，中国给大众汽车和通用汽车等汽车制造商带来了一线希望。去年中国的汽车销量超过2500万辆。

但中国也是去年首先爆出汽车芯片短缺的地方。3月日本瑞萨电子芯片工厂的火灾则加剧了芯片短缺。

中国汽车工业协会高级官员李邵华预计，今年前两个月，芯片供应短缺对汽车产量造成5%至8%的冲击，预计其影响将从今年第三季开始缓解。

因此，中国汽车流通协会预计中国汽车库存将继续减少，因芯片短缺冲击整体汽车产量。部分车型可能供不应求。