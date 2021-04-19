【视频】 特斯拉上海车展遇女子维权

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上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）4月19日正式启动，这是2021年全球第一个如期举办的A级车展。然而，在特斯拉汽车展台却出现了车主维权的一幕。

综合上游新闻、新浪财经、新京报贝壳财经和河南广播电视台旗下的“大象新闻”报道，有两位身穿印有“刹车失灵”和特斯拉标志的白色T恤的年轻女子在特斯拉展位前维权。其中一名张姓女子爬到展车上高声呼喊：“特斯拉刹车失灵”。

值得注意的是，该女子神情激动，随后被工作人员带离现场。目前，尚不知道该女子真实身份。从现场照片和视频来看，该维权女子被带离时，遇到了推搡并摔倒。并且现场有人高呼，特斯拉打人了。

另一位疑似怀孕的女子被保安带走后，特斯拉展台围起来一大圈警戒线，并有10余名保安在现场维持秩序。约11点45分左右，警戒线撤去，特斯拉展台恢复了开放。

维权女车主随后被拉下，特斯拉展台也拉起了围挡。（互联网）

同时，记者还从现场了解到，有记者在现场采访时遇到了特斯拉工作人员抢夺手机、撕烂衣服的情况。

有法律界人士说，年轻女子可能会涉嫌寻衅滋事被行政拘留。

此次出现的突发事件或与近期特斯拉出现的疑似刹车失灵事件有关。此前，也曾出现车主过激维权事件。对此，专家建议消费者要理性维权。

特斯拉回应时称，站在车顶的维权车主在两个月前曾在河南安阳超速违章，并说近两个月以来，公司始终保持与车主积极协商，表示愿意协助完成维修和保险理赔事宜，同时提出多种解决方案，但被车主强烈拒绝，且不接受任何形式的第三方检测。特斯拉承诺，在未来还将继续紧密沟通，帮助车主尽快恢复正常用车生活。

报道称，上述维权车主曾因超速违章发生碰撞事故，以产品质量为由坚持要求退车。

这名车主曾于今年3月份在河南郑州手持喇叭坐在特斯拉体验中心郑州福塔店进行维权。她在2019年购入一辆白色特斯拉，同年2月21日带着父母和1岁多的侄女从旅游景区回家时，女子的父亲在通过红绿灯路口的时候发现踩刹车时车子并没有减速。车子随后发生了追尾，撞在了路边的水泥台上车才停住。经医院诊断，张姓女子的父亲轻微脑震荡，而她的母亲身上则出现多处软组织损伤。

不少车主的特斯拉电动汽车早前也出现过黑屏、传感器故障、系统电量不足、静止时掉电等问题，而这些车主的购车时间往往不超过一年。

业内人士认为，中国作为全球最大的新能源汽车市场，无论是在消费还是生产方面，对于特斯拉来说都是至关重要之地。特斯拉在国内快速扩张产能的同时，如何保证服务与品控同样需要思考和重视。​​​​