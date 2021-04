政治人物的宠物 谁最抢镜？

台湾总统蔡英文4月15日宴请到访的美国总统拜登亲信、美国前参议员多德(Chris Dodd)一行。晚宴后,台湾副总统赖清德在推特上秀出大合照,入镜的三只狗狗成为亮点。

台湾副总统赖清德(前排左二)在推特上晒出拜登“非官方”访台团晚宴大合照。总统蔡英文(前排中)的三只狗狗格外吸睛。(赖清德推特)

宠物对很多人来说是闲暇或寂寞时光的重要陪伴,但对政治人物的意义不止于此。政治人物可以通过宠物建立亲民形象、争取关注,为竞选助力,堪称“宠物政治学”。

宠物在政治家的生涯中扮演什么角色?那些因主人身份而声名大噪的爱宠发生过什么故事?zaobao.sg带你了解。

(1)拜登

美国总统拜登在1月就职后,把两只德国牧羊犬“冠军”(Champ)和“少校”(Major)接到白宫,恢复美国总统在白宫养宠物的悠久传统。前任总统特朗普是美国一个多世纪以来第一位没有养任何宠物的总统。

美国第一夫人吉尔4月12日在推特上向爱犬“冠军”和“少校”表达爱意。

“冠军”和“少校”一搬入白宫,旋即成为社交媒体上的明星宠物。4月12日,美国第一夫人吉尔·拜登(Jill Biden)在推特上发布两只爱犬的照片时,获得近10万次点赞,受欢迎程度可见一斑。

不过,据美国媒体报道,拜登2018年从收容所领养的“少校”似乎“水土不服”,3月里两度在白宫咬伤两名工作人员。两人伤势轻微。

事故后,拜登不得不忍痛将3岁的“少校”和13岁的“冠军”送回特拉华州威尔明顿(Wilmington)的老家。“少校”之后将接受一些额外训练,来帮助它适应白宫的生活。

去年底,拜登在竞选期间分享一段与爱犬“少校”的视频。

虽然“少校”的伤人事故引起媒体关注,多少为拜登带来一些负面影响,“少校”却是拜登竞选总统期间的得力助手。

去年10月,拜登在Instagram上分享了一段和爱犬“少校”的相处片段,配文是:“有了重大(Major有“少校”和“重大”两个意思)激励,竞选路上有什么不如意都可以‘汪’掉。”

拜登的爱犬为他树立爱狗形象,赢得众多爱狗人士的支持。去年选举期间,美国爱狗人士(Dog Lovers for Joe)发起运动声援拜登,号召狗主们“是时候让一位爱狗人士回到白宫了”。

“爱狗人士支持乔”运动的口号是“明智选择你的人类”。(“爱狗人士支持乔”网站)

(2)奥巴马

奥巴马在担任美国总统期间,他的两只葡萄牙水犬“博”(Bo)和“阳光”(Sunny)也曾入住白宫。

奥巴马的妻子米歇尔近日在推特上晒出两只爱犬“博”(左)和“阳光”(右),获得近6万赞。(米歇尔推特)

奥巴马上任时,“博”非常受民众欢迎,它甚至还是两本童书的主角。:《The First Pup: The Real Story of How Bo Got to the White House》和《First Dog of 1600 Pooch’lvania Avenue: My First Year In Arf, Arf Office!!》。

奥巴马的爱犬“博”曾在两本童书中亮相。(互联网)

奥巴马也曾在选举路上得到爱犬的“光环”加持。据《华盛顿邮报》2012年的一篇报道,奥巴马竞选连任的网站曾以奥巴马收养“博”三周年为募款主题,呼吁公众“在博被收养三周年纪念日给它丢根骨头”,让人们为奥巴马竞选连任捐款。

奥巴马竞选连任网站曾以奥巴马收养“博”三周年为主打,呼吁公众为奥巴马连任捐款。(互联网)

(3)普京

俄罗斯总统普京有一条知名的爱犬。

2000年,现俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergey Shoygu)送给普京一只纯黑拉布拉多犬,名为“科尼”(Conni)。

科尼深得普京喜爱,经常陪伴普京左右,参加各类国事会议。

据《卫星通讯社》报道,2005年,科尼在普京与白俄罗斯总统卢卡申科的索契会谈上大出风头。

不过,科尼也曾闯过祸。据《明镜周刊》报道,2007年,科尼参加了普京和德国总理默克尔在索契的会谈。尴尬的是,默克尔总理自1995年被狗咬后一直怕狗,当时她的表情明显不快。

2007年,普京和德国总理默克尔在索契会谈,爱犬科尼也在场。(互联网)

科尼于2014年底去世,普京痛失爱犬。

普京也多次在外交场合获赠狗狗。

2012年,日本秋田县县长向俄罗斯总统赠送了一只小狗“梦”(Yume),以感谢在大地震和海啸后提供的合作和帮助。2017年,普京在会见土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫时,获赠一条名为名“韦尔尼”(Verny)的狗狗,俄语意为“忠诚”。2019年1月,塞尔维亚总统亚历山大·武契奇向他赠送一只4个月大的南斯拉夫牧羊犬,名叫“帕沙”(Pasha)。

(4)陈川仁

去年11月,新加坡国会议长陈川仁在面簿晒出他和宠物猫的合照,并宣布“黑白”成为他的新家庭成员。

国会议长陈川仁去年底在面簿晒出宠物猫“黑白”。(陈川仁面簿)

这只黑白猫咪是朋友发现的流浪猫,他和家人决定收养它,并称猫咪为他们带来了欢乐。

很多网民留言,赞扬并感谢陈川仁收养流浪猫。有些网民也在评论区探讨关于收养流浪猫的话题。根据我国政府规定,组屋住户是不能养猫的。

陈川仁在留言区回复网民时,对修订组屋不准养猫的条例表示支持。他也呼吁网民在能力范围许可下,尽可能领养流浪动物,获得网民的赞扬和认可。

(5)蔡英文

蔡英文在面簿上晒出和宠物猫想想和阿才。(蔡英文面簿)

就任台湾总统前,蔡英文原本就养了两只猫,名叫“蔡想想”和“蔡阿才”,是公认的“猫奴一族”。2016年上任后,蔡英文再收养了三只退役导盲犬。

蔡英文的爱猫形象深入人心,被网民称为“猫英大总统”。因此,当副总统赖清德日前在推特上贴出与美方代表团的合照后,台湾驻美代表萧美琴特别留言问道“猫在哪里?”赖清德开玩笑地回复:“猫在拍照。”

台湾副总统赖清德在推特上晒出拜登“非官方”访台团晚宴大合照,蔡英文的三只狗抢镜。(赖清德推特)

多家外国媒体如澳洲广播公司(ABC)和《新日报》等曾称蔡英文为“钢铁猫夫人”(Iron cat lady)。