中国外交部：美日在人权上对中国和世界有欠账

中国外交部发言人汪文斌4月19日表示，美日代表不了国际社会，而且两国在人权问题上对中国和世界人民是有欠账的。

据澎湃新闻报道，汪文斌在记者会上就美日联合声明中的涉华内容表示，世界上只有一个体系，以联合国为核心的国际体系，只有一套规则，以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。

他说，美日代表不了国际社会，没有资格定义国际秩序，更没有资格将自身的标准强加于人，美日嘴上鼓吹自由开放，实际上拉帮结派、煽动集团对抗，这才是对地区和平稳定的真正威胁、对国际规则秩序的肆意破坏。

他举例说，66年前，万隆会议在“和平共处”五项原则的基础上提出处理国家间关系的十项原则，至今仍对指导国际关系具有十分重要的现实意义。这充分表明要团结不要分裂、要平等不要霸权、要合作不要对抗才符合时代发展的潮流，才经得起历史实践的检验。

汪文斌还表示，在人权问题上，日美两国对中国人民和世界人民是有欠账的。日本上世纪30年代发动的侵略战争给亚洲国家特别是中国人民造成了深重的灾难，但日本作为战败国，国内至今却仍不时出现否认、美化侵略历史的言行。

他说，美国长期推行穷兵黩武政策，仅2001年以来，美国对外发动的战争就造成超过80万人死亡。其中平民死亡人数就达30多万。日美应该做的是切实反省并纠正自己的侵略行径和侵犯他国人权的错误行为，而不是打着人权幌子行干涉中国内政之事，借口人权问题抹黑他国形象、破坏他国稳定、遏制他国发展。

汪文斌表示，当务之急，日本应正视周边国家和国际社会的严重关切，本着对世界各国人民生命健康负责的态度，立即停止实施向海洋排放核污水的决定，停止损人不利己的行为。