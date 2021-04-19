报告：中国AI企业数量全球第二

报告显示，中国AI企业数量全球排名第二，中美两国在人工智能领域占绝对竞争优势。

据中新社报道，中国信息通信研究院19日发布《2020年全球人工智能产业地图》显示，中国AI企业数量全球排名第二。

中国信息通信研究院副院长魏亮在现场介绍说，2020年，美国人工智能企业占据全球总数38.3%，中国紧随其后，占24.66%。中美两国AI企业数量占据全球半数以上，保持绝对竞争优势。美、中、英、加等名列前10名国家的AI企业数量排名连续四年无明显变化。尽管俄罗斯2020年AI产业迎来发展热潮，但对AI产业整体格局并未产生决定性影响。

魏亮说：“中国人工智能‘先导区’‘试验区’带动作用显著。”中国地方政府在体制机制、政策法规等方面先行先试，形成促进人工智能与经济社会发展深度融合的新路径。其中，北京AI企业数量占据中国30%以上。上海、深圳、济南、青岛、成都等城市也成为区域内人工智能企业最集聚、创新最活跃的城市。

《产业地图》显示，2020年，在疫情防控和复工复产中，人工智能技术发挥着重要作用，资本市场对于人工智能的热度升温，全球AI投资金额基本止跌，中国国内AI投资金额转降为升。全球人工智能产业规模达到1565亿美元（2082.98亿新元），同比增长12.3%，但由于疫情影响，增速低于2019年。中国人工智能产业规模为434亿美元，同比增长13.75%，超过全球增速。