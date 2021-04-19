中国股市收高 受新能源汽车及外资流入强力推动

中国股市周一收高，沪深300指数创下六周来最大涨幅，受新能源汽车股涨势带动，外资强劲流入亦提振人气。

据路透社报道，中国沪深300指数收涨2.4%报5087.02点，创3月11日以来最大涨幅；沪综指攀升1.5%收报3477.55点。CS新能车指数劲扬6.3%，领涨大盘，此前华为周日启动五项自动驾驶解决方案。

根据路孚特数据，外资通过互联互通机制净买入190亿元人民币A股，也支撑市场。

西南证券在报告中写道：“在短线交易兴趣降低以及乐观企业财报的提振下，A股料将继续反弹。”

中国国家发改委发言人孟玮周一表示，中国物价走势客观上会受到外部因素影响，但这种传导的影响总体上是有限的可控的，今后一个时期物价将运行在合理区间；大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。

不过由于担忧流动性和估值，交易商和分析师仍然持谨慎看法。

海万霁资产管理有限公司董事长牛春宝说：“股市将继续区间波动，因为许多蓝筹股的估值仍然很高，可能需要数年时间才能消化。”

摩根士丹利分析师在报告中写道：“近期信贷收紧之痛应会持续，我们预计2021年第二季整体信贷增长将再放缓0.5-0.6个百分点。”