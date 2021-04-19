河北多地疫苗接种违规收费 被要求退还

中国河北省多个地区有群众反映在当地接种冠病疫苗时被违规收取接种费用，国办督查室已督促有关地方和部门退还全部费用。

据澎湃新闻报道，河北石家庄、邯郸、辛集等地部分群众通过国务院“互联网+督查”平台反映，他们在当地接种疫苗时被收取接种费用，该做法明显不符合国务院联防联控机制新闻发布会宣布的“新冠疫苗全民免费提供”政策。

国办督查室初步核实后转给河北省政府核查，河北省政府接到根据问题线索核查排查后发现，群众反映问题属实。

国办督查室通报指出，一是石家庄市藁城区疫苗接种机构违规向199人收取8.75万元（人民币，下同，约1.8万新元）疫苗接种费用。二是邯郸经济技术开发区医院在河北省出台《关于进一步做好全省重点人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》后，仍按疫苗费200元/人、接种服务费25元/人的标准，违规收取疫苗第二剂次接种费用。邯郸市排查发现，共有六个县（市、区）存在违规收取疫苗费、接种服务费问题，共涉及收费114.93万元。三是辛集市生态环境局1月18日—19日分两批组织12名一线疫情防控人员到该市中医院接种第一剂疫苗，并由接种人员个人负担200元接种费用。

通报称，经督促，有关地方和部门已将相关费用全部退还。河北省政府表示，将严格落实现阶段免费接种政策，同时加强监督。

另据中国国家卫健委网站消息，截至昨天，中国大陆累计报告接种冠病疫苗19212.7万剂次。

对于全民免费接种疫苗的问题，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟今年1月9日曾在新闻发布会上解释，企业在开展疫苗研发、生产、储存、运输的过程当中会有成本，因此企业按照疫苗公共产品的属性，依据成本会定价，政府相关部门也会按程序和价格向企业购买，为全民免费接种，“疫苗的定价和向全民免费接种是不矛盾的。”