下午察：进驻凤凰的紫荆文化有何来头？

曾经在华文媒体世界叱咤一时的香港凤凰卫视昨天公布，公司前大股东、主席刘长乐已将手中18.94亿股售予紫荆文化集团及信德集团。被称为“文化央企”的紫荆文化成了凤凰卫视最大股东。

综合各方信息，在刘长乐释出的股份中，由中资企业紫荆文化集团收购10.49亿股，比重占公司的约21%；由已故澳门赌王何鸿燊创立的香港信德集团收购8.45亿股，比重为16.93%。

刘长乐的影响力退出凤凰，让“中央代表”进入，此前并非没有信号。今年2月26日他即卸任公司行政总裁，由曾任上海市政府发言人、新闻办主任的徐威接任，中国中央广播电视总台原副台长孙玉胜也在2月下旬出任凤凰卫视常务副总裁，负责凤凰卫视节目企划、风格、内容、制作等，协调各频道管理等项工作。

凤凰卫视被“中央进驻”的事实当时已然明朗。此次股份交割，象征着中资与中央力量完成了形式上的手续，正式入主凤凰卫视。

凤凰卫视被“中央进驻”的事实今年2月已然明朗（互联网）

紫荆文化的诞生

最近赫然出位的紫荆文化集团，被港媒解读为中央在香港组建的“文化央企”，统辖香港四大中资出版商，包括联合出版集团、紫荆杂志社、银都机构、中华文化城等。其中，联合出版集团旗下包括三联书店、中华书局和商务印书馆等多家知名出版机构，出版的图书约占香港每年中文图书出版量的五分之一。

不过，虽然紫荆集团的出现彷如平地一声雷，这个文化集团的孕育已两年了。早在香港反修例风波还未暴发的2019年3月20日，紫荆文化（集团）有限公司就在香港公司注册处注册，后因反修例风波而一度暂停。2020年《香港国安法》落地后，香港形势逐步稳定，筹建工作又重新提上议程。

今年1月，中央政府将在香港组建“文化央企”的消息传出，这个由中国财政部代表国务院履行出资人职责打造的“国有重要骨干企业”（相当于副部级），目标是利用香港汇聚中西文化的优势提升软实力；并统筹香港中资机构，资产达上千亿港元。

而今，关于紫荆文化的面貌更为清晰，曾任中共海南省委常委、副省长的毛超峰确认是紫荊文化集团董事长、中共党委书记，前中联办秘书长文宏武担任集团总经理。

上个月26日，紫荊文化集团举行了首场活动，在北京主办“唱支心歌给党听”大型主题合唱活动，以庆祝中国共产党成立100周年。活动还将于今年3月至10月在上海、武汉、深圳等10个城市以及港澳地区展开。

据《星岛日报》报道，毛超峰现在主要坐镇深圳蛇口，也曾来港巡视业务。作为与中旅集团、招商局集团、华润集团并称的香港四大央企，紫荆文化集团正在香港觅地，建立“紫荆大厦”，展现“紫荆气派”，正式落成或许要两三年之后。

掌舵紫荆文化的毛超峰

曾任中共海南省委常委、副省长的毛超峰担任紫荊文化集团董事长、中共党委书记（财新网）

毛超峰掌舵紫荆文化集团也是有迹可循。早在2020年12月，他还任职海南常务副省长时，就在深圳蛇口设立办公室，负责“文化央企”的筹备工作。海南省政府官网“省政府领导”栏目去年12月上旬已撤去毛超峰资料。

现年56岁的毛超峰是河南柘城人，毕业于北京气象学院，出身民航系统，后来获得工商管理硕士学位，曾在民航河南省管理局工作长达16年，从见习生一路晋升至局长。

他在2001年步入政坛，历任河南焦作市长、中共周口市委书记，2011年底升任河南省委常委、政法委书记，成为副部级官员，并当选十八届中共候补委员。

2012年底，毛超峰担任海南省委常委、政法委书记，2015年出任常务副省长，参与海南自由贸易港建设，具备政法、经济方面的经验。

紫荆招牌在香港高高挂

紫荆文化集团的筹建，与去年5月在香港成立的新政党“紫荆党”在时间上并没有相差多少，两者在名字上也没有避讳。虽然双方都未公开表明与彼此有何关系，但两者均有大陆背景，且都很“爱国”。

紫荆党的牵头人和重点吸收的党员，都是中国大陆出生长大、在西方受教育、在香港商界任职的新香港人精英。

香港紫荆党创党主席李山说，紫荆党要招募25万名党员并不难（互联网）

创党人包括瑞士信贷集团董事、中国全国政协委员李山、中国移动多媒体广播控股有限公司主席黄秋智，以及卓悦主席陈健文。陈健文是中国国家行政学院（香港）工商专业同学会理事会主席，李山在念清华大学时，是中国前总理、时任清华经济管理学院院长朱镕基的学生。

紫荆党在《建党宣言》里的口号是“共建香港，无问东西”，而“不问东西”也出现在清华大学校歌里的歌词，反映了创始党员的清华背景。李山去年强调，紫荆党扎根于香港，为香港服务，试图淡化该党与北京的关联。但今年3月初，他受访时强调：“紫荆党的颜色就是‘爱国’”。

随着香港选举制度改革，紫荆党日后在香港政坛肯定会更多施展抱负的空间，党员有机会进入政治舞台中心。李山已发壮语：紫荆党党员达到25万人并非难事。

紫荆文化集团与紫荆党日后会不会有互动合作还有待观察，能确定的是，两者分别在香港政坛插旗和在传媒文化界立足，紫荆招牌高高挂，日后也将试图夸大影响力，在香港举足轻重。

洋紫荆早于1965年获被定为香港的区花，也是香港回归后，香港特别行政区区徽和区旗内的标志，寓意香港在祖国的怀抱下，更加开花结果，繁荣昌盛。

紫荆文化在香港传媒界继续攻城略地？

紫荆文化的道路才刚开始，未来想必还有许多中央交办的任务（搜狐网）

视线拉回紫荆文化集团，这个现为凤凰卫视最大股东的巨无霸，下一步还会收购其他香港媒体与文化产业吗？会如何左右香港的主流传媒与文化产业？

从广角审视，北京近年一直在为香港政治、经济、文教等方面的大重置（reset）进行布局，从《香港国安法》落地、选举制度改革、通识课教育改革等等都是这方面的大动作。而紫荆文化集团进入媒体、印刷出版业，将对香港的传媒与文化氛围产生明显影响，也是不言而喻。

随着壹传媒创始人黎智英被判刑，泛民主派媒体在香港的势力再受打击，紫荆文化的进入，相信会进一步稀释泛民在舆论界、传媒界的力量。

而紫荆文化的道路才刚开始，未来想必还有许多中央交办的任务。当前，中央政府已经警觉不能让放纵“利用资本操纵舆论”，据《华尔街日报》消息，中央已要求马云麾下的阿里巴巴集团削减其媒体资产。那么，阿里在香港的媒体资产，紫荆文化会去接盘吗？