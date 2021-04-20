王毅：中国与区域组织建立伙伴关系不针对第三方

中国外长王毅强调，区域组织在开展和平行动时，应尊重国家主权和领土完整，也不搞地缘或集团政治。

据中国外交部官网发布的信息，王毅昨晚（19日）在联合国安理会的辩论会上说：“区域组织开展和平行动，要符合（联合国）宪章宗旨和原则，特别是尊重国家主权和领土完整，防止干涉别国内政……要坚持开放包容，不能搞地缘政治和集团政治，挑动意识形态对抗。”

王毅认为，当前的国际和平与安全领域挑战突出，联合国同区域组织应该同向发力，为维护多边主义多着力，对世界和平发展有作为。

王毅提出坚持预防为先，丰富和平手段，坚持优势互补，坚持共同发展。

他说：“落实好2030年可持续发展议程，促进民生改善和就业，推动缩小地区发展差距，才是长治久安之策。”

王毅还说，中国始终是联合国事业的积极支持者和参与者，是《联合国宪章》的坚定维护者和践行者。中方一贯支持联合国加强与区域及次区域组织合作，同非盟、东盟（亚细安）、阿盟等区域组织都建立了战略伙伴关系。

他强调，这种伙伴关系建立在命运与共的基础上，秉持《联合国宪章》宗旨和原则，坚持共商共建共享原则，致力于实现合作共赢，从不针对任何第三方。中方愿同各区域组织进一步加强合作，共同推动构建人类命运共同体。