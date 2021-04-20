渣打拟在大湾区增加1000员工 争市场份额

渣打集团计划在中国粤港澳大湾区增加人手，与竞争对手在这个日益富足的地区争夺市场份额。

据彭博社报道，渣打银行大湾区行政总裁林远栋接受采访时说：“这代表着一个巨大的机遇，未来三年我们计划在大湾区增加约1000名员工。这将是一次全面扩张。”

自2019年香港社会动荡以来，香港政府一直坚持加强与内地的联系。虽然中国与美英之间关系紧张，但这个机会实在太大，不容忽视。大湾区GDP约1.7万亿美元（2.26万亿新元），大约相当于加拿大的经济规模，人口总量超过7,000万。这里也吸引了其他银行，例如汇丰和花旗。

林远栋在深圳接受采访时说，渣打目标未来四到五年内将大湾区收入提高200%。

一旦防疫旅行限制解除，今年51岁的林远栋计划一半时间在香港，其余时间穿梭于广东省的各个城市。

渣打银行将投资4000万美元，在广州国际商务中心打造该行新的大湾区中心。林远栋说，首批员工计划7月份入驻；到2023年，这里将有超过1600名员工，其中一些是内部调动而来。

林远栋出生于福建省，七岁时移居香港。他对中国内地非常了解，2006年以来一直在内地工作，包括在上海工作十多年。他说，渣打将招聘一系列岗位。除了扩大零售、企业和机构银行业务，财富管理是该行的另一个重点领域。

林远栋说，该行目前在大湾区拥有约90个分支网点，其中约20个在内地城市；该行正在评估扩大分支网络的潜在城市，东莞这样的地方“绝对在考虑之列”。

林远栋介绍，电子商务是该行重点关注的另一领域，因为很多商品在广东生产并发往世界各地。他说，内地许多公司都把香港作为连接买家和卖家的窗口，香港扮演着“超级连接器”的角色。

渣打银行是香港三大发钞行之一，去年近三分之二的税前基础利润来自香港和中国内地。

其他银行也计划在大湾区扩张，但林远栋认为，渣打银行在香港和中国的长期存在令其具有竞争优势。不过，他预计人才方面将有激烈竞争。

林远栋说：“热度真的在上升，我个人觉得，这块蛋糕足够大，能够容纳更多参与者。”

