美团融资约100亿美元 以在新战场与阿里等比拼

中国外卖巨头美团正加倍努力在诸如互联网杂货等更新的领域与阿里巴巴之类的公司竞争，并已通过发行新股和可转换债券募集了约100亿美元（132.91亿新元）资金。

据彭博社报道，记者获得的交易文件显示，该中国第三大互联网公司以先旧后新配售方式出售了1.87亿股股份，价格为每股273.8港元（46.85新元），接近推介区间顶端，并从股东腾讯控股处募集了4亿美元资金。彭博汇编的数据显示，这宗70亿美元新股发行交易，规模乃在香港上市的公司迄今之最。美团还发行了约30亿美元的零息可转债。

新股发行价比美团周一收盘价低了5.3%。文件显示，可转换债券分为两部分：14.8亿美元的六年期票据和15亿美元的七年期票据。

与阿里巴巴和拼多多等公司在诸如社区电商和互联网杂货这样的更新领域竞争，给美团带来了成本。该公司已警告说，尽管收入创历史新高，但由于在新项目上大笔支出，其还将亏损几个季度。

Kamet Capital Partners Pte的首席投资官嘉里（音译自Kerry Goh）说：“他们正在进入新的领域，包括团购，那些领域需要大量资金，他们需要弹药来进行竞争，与一年前相比，估值仍相当不错。”

文件显示，美团计划将募集资金用于技术创新，包括研发自动配送车辆、无人机投递和其他尖端技术，以及一般公司用途。

美团的主要扩张区域之一是社区采购，同一社区中的消费者可以在新鲜农产品上享受大宗折扣。但是该公司面临来自其他互联网巨头的激烈竞争。

在美团上个月公布业绩之后，三大主要评级机构均下调了对其的评级展望，标普和穆迪表示，美团在社区电商方面重金投资将产生高昂成本，从而产生负的自由现金流并损害利润。

