壹传媒拟售台《苹果》及物业

由黎智英创办的壹传媒昨天（19日）发布公告，正与独立第三方磋商，出售台湾《苹果日报》及当地的一个物业，但公告没有披露买家身分及作价。

据香港《星岛日报》报道，壹传媒的公告称，公司昨天与独立第三方就磋商出售旗下公司Amazing Sino International Limited订立不具法律约束力之谅解备忘录。Amazing Sino资产包括台湾《苹果日报》业务及位于台湾的一个物业。

壹传媒强调，双方目前尚未就建议出售订立具法律约束力的协议。正式协议的最终条款须以订约方的进一步磋商结果为准，目前尚未落实。公司解释，此次出售建议旨在理顺资源，集中于有利可图业务，从而提升整体业务表现。

有关谅解备忘录在备忘录日期一个月后自动终止，除非双方以书面形式延长。此外，相关备忘录禁止挖角条款，12个月内订约方均不得游说或诱使另一订约方的任何人士离职，或以自身或第三方名义聘用该等人士。

壹传媒行政总裁张剑虹称，有关商讨属非常初步，现阶段只是对方表达了意愿。

资料显示，壹传媒截至去年9月底的台湾分部半年收入为1亿元（港元，下同，1700万新元），按年下跌三成八，期内台湾《苹果日报》平均净发行量跌至每日8万2000份。

壹传媒近年亏损频仍，过去五年度合共亏损接近20亿元，黎智英及壹传媒要不断出售资产“扑水救亡”。早在2018年11月，黎智英连番出售台湾物业，包括台北市内湖区总部的两幢办公大楼物业；2019年3月，又以约3亿6000万元，把私人持有的内湖区“壹电视大楼”出售。去年中，又把大埔一座工厦全层以约1亿3000万元求售。