习近平：不能由个别国家单边主义给世界带节奏

中国国家主席习近平强调，在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”、“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。

据新华社报道，习近平今天（20日）以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲时说，国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界“带节奏”。世界要公道，不要霸道。大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。 ​​​

习近平强调，国与国相处，要把平等相待、互尊互信挺在前面，动辄对他国颐指气使、干涉内政不得人心。

他强调，中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不搞军备竞赛。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平认为，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。“我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”。

他也认为，20年来，亚洲国家深入推动区域经济一体化，协力促进经济社会发展，推动亚洲成为全球经济最具活力和增长潜力的地区。作为亚洲大家庭重要成员，中国不断深化改革开放，积极推动地区合作，与亚洲同进步，与世界共发展。

习近平强调，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路，所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

