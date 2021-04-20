王岐山出席博鳌论坛自称“临时主持人”为习主席报幕

2021年博鳌亚洲论坛今天早上举行开幕式，中国国家主席习近平以及多名世界各国元首发表视频致辞，中国国家副主席王岐山亲身到了会场，他在开幕式上自称是为国家主席习近平“报幕”，引起现场的笑声和掌声。

今早的开幕式上，在博鳌亚洲论坛理事长潘基文致辞后，大会司仪介绍中华人民共和国副主席王岐山上台致辞。王岐山在走上台后，第一句就脱稿说：“首先说明啊，我不是致辞，在这次博鳌亚洲论坛的全体会议上，致辞的是我们国家元首习近平主席，但是呢，主办方……我到场了大家总要给我安排个角色。”

现场发出笑声。王岐山继续说：“我领会呢，这个角色呢就是做一个临时主持人，临时主持人也很重要。临时主持人，我只是为我们的习近平主席的致辞做一个报幕。这体现了我们中国，对我们的主席的高度的尊重。”

现场发出掌声，王岐山接着正式“报幕”说：“尊敬的各位元首、政府首脑、国际组织负责人、尊敬的潘基文理事长，各位嘉宾，很高兴出席博鳌亚洲论坛2021年年会，今年是博鳌亚洲论坛成立20周年，我谨表示热烈祝贺，作为论坛的东道国，中国政府始终大力支持博鳌亚洲论坛发展壮大，习近平主席专门为今年年会录制了视频，就促进亚洲和世界的发展、繁荣，阐述中国立场，分享中国方案。下面请大家以热烈掌声欢迎习近平主席发表视频主旨演讲。”（《联合早报》上海特派员陈婧海南博鳌报道）