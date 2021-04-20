新华社批特斯拉并吁加强监管涉店大欺客车企

中国官媒新华社今天（20日）发文，抨击美国电动车制造商特斯拉的高管傲慢回应发生在上海车展的维权事件，质问“谁给了特斯拉‘不妥协’的底气”，并呼吁相关部门加强监管涉嫌“店大欺客”的车企。

新华社在文章中说，特斯拉一名高管回应称“没有办法妥协，这是新产品发展必经的一个过程”，还强调“自己的调研显示，90%的客户都愿意再次选择特斯拉”。特斯拉高管如此傲慢的回应，几乎让人感受不到解决问题的诚意。

文章坦承，这是一起比较复杂的维权事件，极端维权方式也不值得鼓励，但无论是涉事企业还是消费者，都要在法治框架内表达诉求，既不能鼓励维权者“一闹就灵”，也不该让人觉得企业方“店大欺客”。文章也引述网民的说法称：“如果消费者能顺畅维权，谁会冒险站在车顶维权？”

文章认为，特斯拉作为一家“明星”企业，应该具备让消费者满意的产品和服务态度。

文章强调，无论哪家车企，都须对中国市场有敬畏之心，诚恳接受消费者监督。对于消费者反映的问题，文章呼吁车企建立畅通的投诉处理渠道，不能让客服电话总处于占线状态，或是“态度很好，就是不办”，否则长此以往，相关车企很可能被市场边缘化。

文章也认为，维护消费者权益，有很多法律法规和实施细则，但能否落实到位是关键所在。要让消费者维权更高效、便捷，尽量避免各种维权闹剧。这既能倒逼车企提高质量，也有助于维护消费者合法权益。

