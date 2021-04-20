129港公务员拒签“效忠”声明

有129名香港公务员拒签“拥护《基本法》、效忠特区”声明，其中25人已辞职，一人因涉嫌不当行为被革职。至于其余的公务员，大部分已停职。

据香港《明报》报道，香港公务员事务局长聂德权昨天（19日）在立法会一个事务委员会公布上述数据时说，相关公务员拒签声明，让香港政府机构对他们履行公务员基本责任和职务失去信心，政府机构可考虑基于公众利益着让他们退休。

港府5月会将签署声明要求扩大到非公务员条款聘用的人员；医疗、教育、社福等资助机构，各政策局也会研究签署声明安排，若落实会公布。

聂德权公布，绝大部分、共约17万名公务员已签妥声明，而拒签者当中，113人属文职，16人属纪律部队。拒签声明的原因包括“会损害他们的言论自由”“不同意声明内容”或“签声明与他们拥有外国国籍有冲突”，但大部分部门不接受相关理由，并在处理个案时会考虑公务员叙用委员会意见，以《公务人员（管理）命令》终止聘用前，会有时间让相关公务员申述，将加快有关程序。

此外，2020/21年度截至2月有约1519名公务员辞职，2019/20年度则有1571人。聂德权说，辞职原因很多，不能说都是与签署声明有关，有健康、家庭等考虑因素。

聂德权也说，香港有市民拥有第二个国籍或护照有其历史原因，公务员只要是香港永久居民，签署声明，“就算有其他国籍，睇唔到有咩冲突（看不出有任何产生冲突的地方）”。

公务员工会联合会总干事梁筹庭回应时说，港府一早已讲不签声明“就要走人”，而拒签声明的公务员是“心口挂个勇字” ，测试局方底线，但相信不会成功。他也认为，今年经济环境差，辞职人数理应较少，所以上述两个年度的辞职数字“不应该相若”。