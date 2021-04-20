徐悲鸿巨作《奴隶与狮》成史上最高估价亚洲艺术品

佳士得拍卖行昨天（19日）在香港宣布，将在今年春拍上推出中国现代艺术巨匠徐悲鸿油画巨作《奴隶与狮》，该画作估价3.5亿至4.5亿元（港元，下同，约6000万至7700万新元），成为史上估价最高的亚洲艺术品。

据香港中通社报道，佳士得介绍，创作于1924年的《奴隶与狮》是中国现代写实主义绘画及中国现代美术教育的奠基者徐悲鸿主题性创作绘画的开山之作。其后继的《田横五百士》《徯我后》《愚公移山》等作品，皆受该画作开创性的重要启发。

《奴隶与狮》标志着徐悲鸿艺术生涯的第一个创作高峰，是其最具重要性与代表性的名作之一，亦是中国艺术史上里程碑式的宏伟巨作。2006年《奴隶与狮》曾在佳士得香港以5300万元创下中国油画拍卖纪录。

佳士得表示，徐悲鸿主题性油画在市场上不超过六件，该画作是私人藏家手中尺幅最大的徐悲鸿油画，画中狮子受伤求助，神情却威严而自尊，象征着正义与友善，成为民族精神的象征；而画中备受欺凌的奴隶不惧而博爱，也表现出生命力与神性光辉，实为民族形象的象征。

徐悲鸿将原本寓言故事中“知恩图报”的思想，提升到悲天悯人的关怀精神，进而审思人性与博爱的人文主义精神，以及自救民族于危亡，强调爱国主义和民族主义。

佳士得亚太区总裁庞智锋表示，拍卖这件博物馆级作品标志着拍卖史上的里程碑。《奴隶与狮》将成为春拍中一系列东西方艺术品中的领衔之作。

佳士得香港春拍将于5月20日至28日在香港会展中心举行，此幅作品将于5月24日在专场晚间拍卖。

