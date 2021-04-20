香港九旬富婆被假公安骗2.5亿港元

香港一名住在港岛山顶的九旬老人说，被诈骗犯以“内地公安”身份骗走2.5亿港元。

据香港01报道，这名老人去年接获“内地公安”来电，称怀疑她的身份遭人盗用，涉及严重案件，着令她将银行存款转帐到指定户口，以查证是否涉及“黑钱”，并承诺今年5月归还。

由于事主未曾听闻同类骗案，对方又能说出其个人资料，遂不虞有诈，在五个月内先后11次转帐共约2.5亿元（港元，下同，0.43亿新元）。这是香港历来单一最高金额的电话骗案。

其间，家中女佣曾对此起疑并通知事主的女儿，但事主女儿仅派人跟踪母亲，没有报案，及至上月才说服母亲报警，揭发事件。警方调查后，冻结骗徒户口逾900万元，并3月25日拘捕一名19岁香港理大一年级生，他亦是受害者，其后被骗徒利用，负责声称“内地公安”实施诈骗。

事主是一名年约90岁退休老妇，居住在山顶独立屋，有一名外籍司机及两名家佣同住。

曾有银行职员向老人查询汇款原因，老妇称用以购置山顶物业，遂无进一步跟进。

根据港警料资，去年电话骗案有1193宗，较前年648宗上升近逾八成，同期损失金额由约1.5亿元升至5.7亿元，上升近三倍。而今年首季已累计200宗电话骗案，涉及3.53亿元，去年同期则有169宗，涉及5,400万元，损失金额上升约5.5倍。