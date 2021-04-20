王国材接替林佳龙任台交通部长

台湾交通部原政务次长王国材今天（20日）接替林佳龙，出任交通部长。王国材在上任第一天便笑说，他可能每天都要唱《囚鸟》。

据台湾《联合报》报道，台湾交通部今天上午举行部长交接典礼。林佳龙笑说，今天让他很想唱一首歌，随后当场以念歌词的方式，谈到“咱是上知己，无分我亦你；咱若有代志，互相来扶持”，最后更忍不住唱出“因为你是我的兄弟”，千言万语就是四个字“祝福支持”。

报道称，相较于林佳龙的一派轻松，王国材则显得有点紧张。王国材直言，从昨天到现在，林佳龙愈来愈轻松，王国材自己的责任则愈来愈大，也有一首歌《囚鸟》。

王国材也说，之前的华航罢工事件“很煎熬”，七天的煎熬让他想要唱《囚鸟》，“从现在开始，我可能每天都要唱《囚鸟》”。

台湾中时新闻网早前报道，王国材因有丰富历练，被称为“万用工具人”。他是国立交通大学交通运输研究所博士、国立成功大学交通管理科学系硕士、学士。

王国材曾任交通部代理部长、圆山大饭店董事长、台湾港务股份有限公司代理董事长、中华邮政股份有限公司代理董事长、一卡通票证股份有限公司董事长、中华智慧运输协会理事长、高雄市政府顾问兼台北联络处主任、高雄市政府交通局局长、鼎汉国际工程顾问公司总经理、董事长。

