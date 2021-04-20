巴西批准又一款中企冠病疫苗临床试验

巴西卫生监督局昨天（19日）宣布，该机构已于上周五（16日）批准由中国三叶草生物制药有限公司（简称三叶草生物）研发的一款冠病疫苗在该国进行Ⅱ期和Ⅲ期临床试验。

据新华社报道，这项临床试验是随机、双盲及安慰剂对照研究，旨在评估三叶草生物公司“S-三聚体”重组蛋白亚单位冠病候选疫苗在与美企德纳维技术公司的CpG1018加铝佐剂联合使用下的有效性、安全性和免疫原性。“S-三聚体”是一种冠病病毒表面抗原S蛋白三聚物亚单位候选疫苗，采用三叶草生物公司独有的蛋白质三聚体化专利技术。

这款疫苗需要间隔21天接种两剂，预计将有来自巴西南里奥格兰德州、北里奥格兰德州和里约热内卢州的12100名志愿者参与试验，且年龄都在18周岁以上。

这是第二款获批在巴西进行临床试验的中国冠病疫苗。去年7月，由北京科兴中维生物技术有限公司研制的冠病疫苗克尔来福在巴西开展Ⅲ期临床试验。

巴西卫生部昨天公布的数据显示，该国24小时内新增冠病确诊病例30624例，累计确诊13973695例。巴西媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至昨天20时，巴西全国已有超过2665万人接种了第一剂冠病疫苗，超过1013万人接种了第二剂疫苗。