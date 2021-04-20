外资大举买入中国国债的势头停滞

随着中国相对美国的利率优势缩小，海外投资者暂停购买中国国债，此前大举增持的势头已停滞。

《华尔街日报》透露，根据中央国债登记结算有限公司（简称中央结算公司）的数据，3月份外资持有中国国债规模从2月份的人民币2.06万亿元小幅降至人民币2.04万亿元（约4200亿新元），降幅约1%。

这是自2019年2月以来外资持有中国国债规模首次下降。人民币兑美元在3月份贬值超过1%，相比之下，从去年6月到今年2月升值逾9%。

同时，美国国债和全球其他政府债务的价格已经在下降，推高了收益率。这使得中国主权债相较外国主权债的收益率优势收窄。

报道引用FactSet和经纪公司德利万邦的数据显示，这一收益率优势已收窄至约1.6个百分点，而去年下半年曾超过2.2个百分点。

摩根资产管理驻香港的基金经理Jason Pang表示，他最近对中国国债进行了部分获利了结，并将资金重新配置到马来西亚和印尼等东南亚国家的本币政府债券上。

Pang称：“我们现在预计投资者会从中国国债转投其他资产，以获取更多价值。”不过，他称中国债券今年以来的表现比其他地区债券更稳定，在其他市场价格下跌、收益率上升时，中国债券为投资者提供了免受市场波动影响的避风港。

《华尔街日报》引述安盛投资管理公司新兴亚洲高级经济学家姚远表示，未来几个月美元可能会继续走强，美国国债收益率或将进一步上升，基准10年期美国国债收益率到2021年年中料触及2%。截至周一，10年期美国国债收益率略低于1.6%。

姚远表示，这意味着近期外资流入中国国债市场的规模可能减少，甚至会出现进一步的温和流出。他说，从与全球退休基金和保险公司等客户的讨论情况来看，许多投资者仍在研究了解中国境内债券市场，并表示风险对冲是个问题。

但从长期来看，姚远预计全球基金经理将增持中国国债，因为与基金经理追踪的债券指数相比，比如彭博巴克莱全球综合指数和摩根大通公司计算的基准指数，这些经理持仓中的中国国债占比过低。

另一家指数提供商富时罗素近期表示，计划在未来三年内将中国国债纳入其编制的世界国债指数；这个时间表要长于许多投资者和分析师的预期。富时罗素是伦敦证券交易所集团旗下部门。

姚远称，未来三年进一步流入中国主权债的资金可能达到1600亿美元。同样，摩根资产管理的Pang也表示，他预计在三到五年时间内，中国国债市场的外资持有比例可能从目前的约10%提高至15%。

到目前为止，海外投资者主要购买由中国中央政府和一些被称为政策性银行的国有贷款机构发行的债券。外资购买人民币计价公司债的速度较慢。

债券通有限公司编总的数据显示，截至今年3月底，外资持有的各类中国境内债券总额为人民币3.56万亿元。

