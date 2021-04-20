网曝中国肿瘤治疗黑幕 卫健委：调查核实绝不姑息

一名中国网民称，中国出现与肿瘤治疗有关的不良医疗行为，并指有负责治疗肿瘤的医生造成患者接受治疗后人财两空，中国国家卫健委誓言将对此进行调查核实。

综合中国央视新闻和《法治日报》报道，一名自称北京大学第三医院肿瘤内科医生的网民“张煜医生”，前天（18日）在知乎平台发文称，有多少患者罹患肿瘤后时常担心人财两空，谈医院而色变，甚至拒绝去正规医院接受治疗。

“张煜医生”强调，在绝大多数情况下，肿瘤的治疗是不应该会人财两空的，而应该治疗效果比目前更好并且花费更少。

不过，这个网民写道：“很多民众心中已经形成了这样的印象：肿瘤治疗不仅费用昂贵而且效果不佳，去了医院医生就是为了赚钱，最后很可能人没了，钱也没了。”

“张煜医生”坦承，这种印象并不完全是凭空想象，现实中诸如此类的真实事例不断在发生着，并且每一个真实事例都很可能意味着一个家庭的破碎甚至返贫。

这个网民也指一名“上海知名三甲医院”普外科医生让晚期胃癌甲胎蛋白（AFP）阳性患者花费增加十倍，并且更早死亡。

“张煜医生”随后将文章删除，原因是“无法承担压力和可能带来的后果”，但中国自媒体已转发“张煜医生”的文章。

国家卫健委昨天说，他们关注到“北医三院肿瘤内科医生反映肿瘤治疗黑幕”有关网络信息后，立即组织对有关情况和反映的问题进行调查核实。相关问题一经查实，将依法依规严肃处理，绝不姑息。相关情况将及时向社会公布。

国家卫健委也承诺，将持续推进肿瘤诊疗管理工作，进一步健全管理制度规范体系，加大监督指导力度，确保相关要求落实到位，着力提升肿瘤诊疗规范化水平，维护人民群众健康权益。