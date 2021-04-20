台官员：希望购买美国先进的AGM-158巡航导弹

台湾国防部官员表示，台湾仍在寻求从美国获得远程空射巡航导弹。

据美国之音报道，台湾立法院司法及法制委员会周一（4月19日）审查台湾国防部相关法案。台湾国防部战略规划司司长李世强回答质询时做出以上表示。

立法院民进党籍立委赵天麟质询时问道，美国政党轮替后，是否存在台湾方面希望采购，但还没有获得美方通知供售的军备项目以及相关军备项目的进度。李世强说，所有经过公告的军售案进度都正常，目前只剩空军的AGM-158远程巡航导弹还在持续争取。李世强说，目前台美沟通管道畅通正常。

AGM-158被认为是目前最先进的巡航导弹之一，射程达到370公里，由美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）研发制造。它的中文全称是，AGM-158联合防区外空地导弹，相对应的英文是Joint Air-to-Surface Stand-off Missile。

洛克希德·马丁公司介绍，这种导弹的设计目的是摧毁高价值、防御严密、固定和移动目标，并发射到足够远的地方，使发射导弹的战机可以远离敌方的防空系统。

AGM-158还具有隐身能力，可以昼夜全天候作战。可以携带这款导弹的机型包括台湾现有的F-16战机。

观察人士认为，台湾军力与中国大陆相比相形见绌。台湾总统蔡英文强调发展“非对称”威慑力量的重要性，在发生冲突时通过远程打击来遏制中国的攻击。