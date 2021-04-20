港媒：广东汕尾政协原主席被查或与乌坎有关

中共广东省纪律检查委员会和广东省监察委员会昨天（19日）在官网上宣布，汕尾市政协原党组书记和原主席郑佳涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。消息人士告诉香港媒体，郑佳被查与变卖乌坎土地有关，而此事曾在2011年引发“乌坎事件”。

公开资料显示，今年61岁的郑佳在汕尾担任过多个职务，2017年1月出任汕尾市政协党组书记、主席，隔年8月退休。

消息人士告诉香港《明报》，作为“乌坎女婿”的郑佳，而他的家族成员在汕尾陆丰下辖的乌坎一座违章在建大楼被政府机构拆除时，当地就传闻郑佳可能离受查时日不远了。

知情人士透露，郑佳在2013年6月任汕尾市委常委、陆丰市委书记期间，特别是担任陆丰市东海经济开发区党委书记、管委会主任时期，乌坎村的大片耕地被政府强行征用，而征地区域多位于东海经济开发区。公开资料并未显示郑佳曾担任陆丰市东海经济开发区党委书记、管委会主任。

消息人士称，乌坎事件2016年再次发生时，时任汕尾政法委书记的郑佳，主导大规模拘捕原乌坎村民委员会主任林祖恋等人，又镇压村民和平示威。

林祖恋被捕后，广东汕尾市政府2016年6月24日举行新闻发布会。中新社当时报道，汕尾市委政法委有关负责人强调，在事关基层稳定大局、事涉违法犯罪的问题上，汕尾绝不允许有“铁帽子王”，也不容许法外开恩。消息人士指那名政法委有关负责人正是郑佳。