报告：中国一季度一二线城市房价涨速显著快于三四线

数据显示，今年第一季度，中国一二线城市房价涨速显著快于三四线城市。一线城市房价尚未全面快速上涨，深圳房价上涨最快，上海上涨较快，广州紧随其后，北京稳中有升。

据《北京青年报》报道，《中国住房大数据分析报告(2021年一季度)》报告显示，2021年一季度，中国核心城市房价出现结构性较快上涨。2021年3月，纬房核心指数显示，24个核心城市综合房价环比上涨2.34%，同比上涨9.8%，创2018年1月以来新高。

报告分析，与2009年及2020年相比，2021年1季度的住房市场形势存在以下鲜明的特征。

一是市场分化加剧。一二线城市房价涨速要显著快于三四线城市。在一线和热点二线城市房价相对较快上涨同时，还有一些二三四线城市仍在下跌。

纬房城市分级指数显示，2021年3月，二线城市综合房价环比上涨2.5%，涨速比上月加快1.6个百分点；一线城市综合房价环比上涨1.8%，涨速比二线城市略低；三线城市环比上涨0.9%，四线城市环比上涨0.4%，涨速相对较低。

二是地域差距显著。房地产市场总体呈现南热北稳、东热西稳的态势。热点城市主要集中在南方和东部，特别是集中于长三角和粤港澳大湾区群市群；北方城市和中西部城市房价总体平稳，热点城市在北方和中西部属个别现象。京津冀城市群各城市到目前为止房价持续平稳。

三是热点城市内部分化严重。不仅城市间差异加大，城市内部也同样存在较大差异。即使在热点城市内部，区位及综合配套较好的核心城区上涨相对较快，偏远区往往上涨相对慢或停滞下跌。热点城市的房价上涨，往往以重点学区的上涨为先导。由于城市内部的房价分化，对城市房价的涨跌以比前更难以判定。以北京为例，2021年3月海淀同比上涨11%，而通州同比下跌0.7%，呈现冷热不匀的局面。

具体分城市看，一线城市中，深圳房价上涨最快，上海房价上涨较快，广州紧随其后，北京稳中有升。一线城市尚未全面快速上涨。

二线城市中部分热点城市涨速有所加快。宁波、东莞、无锡、杭州、南京、厦门、合肥、南通、西安、大连等城市上涨相对较快，天津、福州、济南、青岛、郑州、长沙、哈尔滨等城市相对平稳。

三四线城市涨跌互现，以涨为主。盐城、泉州、银川、嘉兴、淮安、马鞍山等城市上涨相对较快，其中不少都是长三角非核心城市。廊坊、保定、防城港、肇庆、淄博、北海等城市房价下跌。