学者：互联网企业监管要精准 不能扩大化

中国清华大学中国经济思想与实践研究院（ACCEPT）院长、政府与市场经济学国际学会（SAGE）会长李稻葵认为，对互联网企业的监管和匡正要比较精准，要实事求是，而不能泛化、扩大化。

据澎湃新闻报道，李稻葵4月20日在博鳌亚洲论坛上说：“必须看到平台企业还在发展之中，发展跟监管的关系一定要处理好。”对于目前的监管工作，他认为，“我的观察是有关部门，尤其是监管部门，出台的措施是比较精准的。比如对阿里的处罚，明确提到了二选一。”

李稻葵说：“平台企业是中国经济在全球范围内处于领先的行业，也是中美两国竞争的新领域。中国有很多理由把平台企业做好，保持健康发展的态势。”

谈及平台经济如何健康发展，李稻葵提出，第一要保证平台企业自身的运行，不出现重大的波折。第二，包括消费者、上下游企业在内的利益相关方必须从中受益。

他说：“两个原则都非常重要，不能够打断平台经济平台企业自身的运作，在这个基础上相关者都能够得到发展。”

中国国家市场监督管理总局4月10日对阿里“二选一”垄断行为作出行政处罚，罚款182.28亿元。市场监管总局会同税务总局等部门，4月13日还召开指导会，针对强迫实施“二选一”等突问题，明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。

李稻葵说：“我的建议是应该加强研究，在研究的基础上提出精准的监管政策，而不要监管泛化。监管泛化之后会后患无穷，直接的后果是自废武功，对中国经济自身、平台经济的发展会造成不良的影响。”

他提出：“所以我建议在国家层面成立数字经济发展与监管委员会，要专门处理好发展与监管的关系，方方面面的研究都要深入下去，在研究基础之上提出更加精准的监管政策。”